Während der Capcom Highlights hat die japanische Spieleschmiede bekannt gegeben, dass ein Remaster von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin noch in diesem Sommer erscheint. Auch die Veröffentlichung einer Collection bestehend aus dem ersten und zweiten Teil ist geplant.

Am 7. März und 11. März hat Capcom zwei halbstündige Videopräsentationen unter dem Titel Capcom Highlights abgehalten. Während des Streams in der vergangenen Nacht hat man nicht nur neue Einblicke zu Dragon’s Dogma 2 gewährt, sondern auch ein Remaster zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin angekündigt. Nachdem der Titel ursprünglich im Jahr 2021 für PC und Nintendo Switch erschienen ist, möchte man nun ein Remaster für die PlayStation 4 veröffentlichen.

Zu den neuen Features gehören ein neuer Museums-Modus, der mehr als 200 Concept Art-Werke, Hintergrund-Musik-Stücke und Entwickler-Zeichnungen zeigt. Zudem gibt es Titel-Updates, die zuvor nur in Japan erhältlich waren. Spielende können sich darauf freuen, Monsties in beeindruckend detaillierter Grafik samt verfeinerten Modellen, Texturen und Beleuchtung auf größeren Bildschirmen zu reiten.

In Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin schlüpft ihr in die Rolle eines Riders, der Monster brütet, aufzieht und mit ihnen Kämpft. Als eines Tages auf merkwürdige Weise alle Rathalos auf der Welt verschwinden, nehmt ihr euch dem Mysterium an und startet in das Abenteuer.

Das RPG bietet verschiedene Gebiete zum Erkunden, eine Reihe Monsties zum Kennenlernen und rundenbasierte Kämpfe, denen ihr euch mit einem kleinen Waffenarsenal stellen könnt.

Für die Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin hat Capcom den 14. Juni angesetzt. Damit erscheint das Remaster zeitgleich mit der PS4-Version von Monster Hunter Stories sowie einer Collection beider Titel. Diese wird auch in Europa sowohl in digital als auch physisch verfügbar sein. Weitere Details zum Game findet ihr hier.