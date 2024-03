Gestern Abend hat Geoff Keighley den exakten Eventtermin sowie die Länge des Summer Game Fest 2024 bekannt gegeben. In diesem Jahr startet die Veranstaltung einige Stunden später als vorherigen.

Bereits zwei Tage nach dem letztjährigen Event stand für Geoff Keighley fest: Das Summer Game Fest wird 2024 wieder zurückkehren. Der Moderator und Brancheninsider blieb seinen Worten treu und enthüllte am gestrigen Abend den exakten Startpunkt des großen Gaming-Showcases.

Am 7. Juni um 23 Uhr Europäischer Sommerzeit soll das zweistündige Event live aus dem YouTube Theater in Los Angeles übertragen. Zum Glück handelt es sich bei dem Termin um einen Freitag, sodass viele europäische Gaming-Fans wahrscheinlich ausschlafen können.

Summer Game Fest

Ob sich jemand schon im Vorfeld für das Summer Game Fest 2024 angekündigt hatte, verriet Keighley noch nicht. Doch wenn wir einen Blick auf das Event vom letzten Jahr werfen, sind wir uns sicher, dass wieder große Ankündigungen und Überraschungen auf uns warten.

So hatten Remedy Entertainment und Netherrealm Studios Gameplay-Szenen zu Alan Wake II und Mortal Kombat 1 mitgebracht. Square Enix hatte einen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth gezeigt und Insomniac hatte das Release-Datum von Marvel’s Spider-Man 2 enthüllt.

Außerdem hatte Ubisoft überraschend Prince of Persia: The Lost Crown enthüllt. Das Metroidvania könnt ihr übrigens im PlayStation Store zu einem reduzierten Preis käuflich erwerben. Das Angebot gilt noch bis zum 28. März.

Bis zum großen Eventabend werden wir euch mit neuen Meldungen und Updates rund um das Summer Game Fest 2024 auf dem Laufenden halten. Weitere Infos zu den Veranstaltungen der letzten Jahre findet ihr in der folgenden Übersicht.