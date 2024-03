Das rhythmische Action-Abenteuer Hi-Fi Rush hat nun auch die PlayStation 5 erreicht, nachdem es bereits auf anderen Plattformen Fans und Kritiker gleichermaßen begeisterte. Das Game von Tango Gameworks ist ab sofort PlayStation Store verfügbar.

Hi-Fi Rush erzählt die Geschichte von Chai, einem ambitionierten Möchtegern-Rockstar, und seiner ungleichen Gruppe von Rebellen, die sich gegen einen tyrannischen Robotik-Konzern zur Wehr setzen. Ihre Rebellion kann allerdings nur gelingen, wenn ihr euch im Beat der Musik bewegt. Innerhalb der Kampagne kommt es deshalb auf euer Rhythmusgefühl an. Denn jeder Schlag, Sprung und jedes Ausweichmanöver muss zur Musik synchronisiert sein.

Neben dem Hauptspiel bietet die PlayStation 5-Version alle seit der Erstveröffentlichung hinzugefügten Updates und Modi. Dazu gehört das „Arcade Challenge! Update“, das neue Herausforderungen und den Foto-Modus für Spieler bereithält. Nach Abschluss der Hauptkampagne können Spieler ihr Können in „BPM RUSH“ und „Power Up! Tower Up!“ unter Beweis stellen und nach Highscores streben.

Für Fans, die das ultimative Hi-Fi Rush Erlebnis suchen, steht die Digital-Deluxe-Edition zur Verfügung. Sie enthält das Basisspiel, zusätzliche kosmetische Items und ein Zahnräder-Starterpaket für Upgrades. Spieler können ihre Garderobe auch mit drei separat erhältlichen Kostüm-Sets erweitern, die zusätzliche Outfits für das Spiel bieten.

Der Überraschungshit vom Januar letzten Jahres konnte mit seinem Gameplay und Audiodesign sowohl in der Community als auch in der Fachpresse punkten. So erzielte Hi Fi-Rush nicht nur sehr gute Bewertungen auf Metacritic, sondern schaffte es ebenfalls auf über 50 „Best of 2023“-Listen und erhielt Anerkennung für sein herausragendes Audiodesign bei den Game Awards.

Hi-Fi Rush ist seit einem Jahr für Xbox Series X|S, Windows PC und über den Xbox Game Pass erhältlich und gehört zu den ausgewählten Titeln, die Xbox auch für die PlayStation 5 zugänglich macht. Das hatte im Vorfeld bei der Xbox-Community große Sorgen ausgelöst. Dazu könnt ihr alles Wichtige in der folgenden Meldung nachlesen.