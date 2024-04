In wenigen Wochen steht uns mit Stellar Blade ein vielversprechendes Action-Adventure bevor, das bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt hat. Doch was erwartet uns eigentlich nach dem Release dieses von vielen mit Spannung erwarteten Titels? Der koreanische Entwickler Shift Up gibt bereits erste Einblicke in die Zukunft und verrät, dass sie bereits jetzt nach talentierten Mitarbeitern für ein neues Projekt suchen. Doch was steckt hinter diesem geheimnisvollen Vorhaben?

Auf der offiziellen Webseite der Shift Up Cor. ist bisher nur von einem „New Project“ die Rede, für das sie motivierte Programmierer, Künstler und Designer suchen. Dabei bleibt das Projekt noch namen- und bildlos, aber die Erwartungen sind hoch, dass es sich um einen weiteren AAA-Titel handelt. Doch was hat Game Director Kim Hyung Tae zu sagen?

Zusätzliche Inhalte und Erweiterungen: Ein Blick in die Zukunft von Stellar Blade

Abseits des bevorstehenden Release von Stellar Blade teilt Game Director Kim Hyung Tae mit, was Spieler nach dem Launch des Action-Adventures erwartet. Neben einem beliebten New Game Plus-Modus können sich die Fans auf eine erweiterte Outfitvielfalt der Hauptprotagonistin Eve freuen. Das Beste daran? Alle zusätzlichen Inhalte, die Shift Up plant, sollen kostenlos sein – abgesehen von alternativen Kampfanzügen, die anderen Videospielcharakteren nachempfunden sind. Doch bleibt die Frage offen, welche konkreten Inhalte uns erwarten und ob Stellar Blade in Zukunft auch DLCs oder Story-Erweiterungen erhalten wird.

Ein weiteres Mysterium bleibt, ob Stellar Blade in Zukunft DLCs oder Erweiterungen seiner Geschichte erhalten wird. Dies hängt vermutlich davon ab, ob das Action-Adventure nach seinem Release in drei Wochen den erhofften Erfolg erzielt. Für diejenigen, die einen Vorgeschmack auf das Spiel erhalten möchten, steht bereits seit einiger Zeit eine Demo von Stellar Blade für die PS5 zum Download bereit. PC-Spieler müssen sich jedoch noch gedulden, da der Zeitpunkt für eine Portierung des Spiels noch unklar ist.