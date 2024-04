Bisher ist Helldivers 2 lediglich für die PlayStation 5 und für PC erschienen. Doch wie ein Insider berichtet, könnte der beliebte Shooter auch bald für die Xbox erscheinen.

Im Laufe der letzten Monate hat Xbox bereits einige für die PlayStation veröffentlicht. Nun scheint es so, als würde Sony diesen Gefallen erwidern. Wie Journalist Nick „Shpeshal Nick“ Baker im XboxEra Podcast berichtet, scheinen die Gespräche über verschiedene Xbox-Releases gestartet zu haben. Dabei steht unter anderem der Third-Person-Shooter Helldivers 2 zur Debatte.

Da sich die Gespräche allerdings noch in einem frühen Stadium befänden, ließe sich nichts allzu Konkretes darüber sagen. Deshalb möchte sich Baker nicht festlegen und keine falschen Versprechungen an die Community geben.

Dass Helldivers 2 für die Xbox erscheint, ist nicht zu unwahrscheinlich. Schließlich handelt es sich bei dem Shooter um einen Third-Party-Titel bei dem PlayStation lediglich als Publisher fungiert. Damit entscheidet PlayStation zwar, auf welchen Plattformen der Titel erscheint. Doch da es sich bei dem Shooter nicht um eine Prestige trächtige Marke wie beispielsweise God of War handelt, wirkt eine Xbox-Veröffentlichung durchaus realistisch.

Xbox-Titel verkaufen sich gut auf der PlayStation

Dass beide Unternehmen von einem plattformübergreifenden Verkauf profitieren können, zeigt die Top 25 der zur Zeit am meisten verkauften Spiele im PlayStation Store. Laut Jon „_sikamikanico_“ Clarke befinden sich in dieser Liste zur Zeit mehr von Microsoft besessene Titel als von PlayStation. Lässt man Call of Duty und Overwatch 2 außen vor, gehören zu dieser Liste Titel wie Sea of Thieves, Fallout 4, Minecraft, Fallout 76 und Grounded.

Dies lässt sich natürlich damit erklären, dass viele Gamer die „verpassten“ Spiele nachholen wollen. Doch zeigt diese Liste grundsätzlich das Potenzial, dass auch PlayStation-Titel ebenso erfolgreich auf der Xbox performen könnten.

Ob sich diese Vermutungen über Helldivers 2 bewahrheiten, wird die Zukunft zeigen. Weitere Infos zu dem beliebten Shooter gibt es hier.