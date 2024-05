Mit dem bevorstehenden Release des Shadow of the Erdtree-DLCs für Elden Ring verkündet FromSoftware, dass dies die einzige geplante Erweiterung für das gefeierte Rollenspiel sein wird. Trotz dieser zunächst enttäuschenden Nachricht gibt es jedoch einen Silberstreif am Horizont, wie FromSoftware-Boss Hidetaka Miyazaki zu verstehen gibt.

Einmaliger DLC für Elden Ring

Im Gespräch mit dem chinesischen Portal Zhihu erklärt Miyazaki, dass Elden Ring im Gegensatz zu früheren FromSoftware-Titeln wie Dark Souls 3 nur einen einzigen DLC erhalten wird. Dieser DLC, Shadow of the Erdtree, soll die Spieler in eine große und umfangreiche Erweiterung der Elden Ring-Welt entführen. Miyazaki betont, dass die Entscheidung, nur einen DLC zu veröffentlichen, auf der offenen Struktur der Spielwelt basiert.

Laut Miyazaki liegt der Fokus von Elden Ring auf der Erkundung und dem Abenteuer in einer weitläufigen Umgebung. Eine Aufteilung der Erweiterungen in mehrere Teile würde die Freiheit der Erkundung und das Abenteuergefühl beeinträchtigen. Daher sei es sinnvoller, einen umfangreichen DLC anzubieten, der die Spieler tief in die Welt von Elden Ring eintauchen lässt.

Hoffnung auf eine Fortsetzung

Trotz der Ankündigung, dass Shadow of the Erdtree der einzige Erweiterung für Elden Ring sein wird, gibt Miyazaki den Fans Hoffnung auf eine Fortsetzung des Franchise. Er betont, dass FromSoftware bewusst das Ende seiner Spiele für potenzielle Fortsetzungen offen lässt, und Elden Ring bildet dabei keine Ausnahme. Diese Aussage lässt Raum für Spekulationen über mögliche Nachfolger und neue Abenteuer in den Zwischenlanden, die Elden Ring so faszinierend machen.