Behaviour Interactive und Supermassive Games haben kürzlich einen spannenden neuen Trailer zu „The Casting of Frank Stone“ veröffentlicht. Dieses kommende Spiel ist ein cineastisches Singleplayer-Game und versetzt die Spieler in eine Welt, die sie bisher nur aus „Dead by Daylight“ kannten. Nun führt es sie in ein völlig neues Terrain voller Schrecken und Dunkelheit.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Behaviour Interactive

In „The Casting of Frank Stone“ erleben vier Freunde während der Dreharbeiten zu einem Horrorfilm unvorstellbare Schrecken. Die Handlung ist im bekannten Universum von Dead by Daylight angesiedelt und bietet dadurch eine spannende Tiefe und Vertrautheit für Fans der Serie. „Die Welt der Entität ist wie ein Buch mit unendlich vielen Seiten“, erklärt Dave Richard, Senior Creative Director bei Behaviour Interactive. Er betont, dass dieses neue Spiel eine ganz andere Art der Geschichte erzählt, als man es bisher gewohnt ist.

Ein exklusiver Einblick in das Spiel wird im Rahmen des 8. Jahrestages von Dead by Daylight während eines speziellen Streams gewährt. Hier können Spieler einen ersten Blick auf die düstere Atmosphäre und die innovativen Gameplay-Elemente werfen.

Ein neuer Ansatz in bekanntem Universum

„The Casting of Frank Stone“ bietet eine dunkle, verzweigte Geschichte, in der die Entscheidungen der Spieler alles bedeuten. Sie stehen ständig zwischen Leben und Tod. Die Handlung dreht sich um vier Freunde, die im Sommer 1980 einen Horrorfilm drehen wollen. Mit ihrer 8-mm-Kamera lösen sie unerwartete Schrecken aus. Das Spiel fordert die Spieler heraus, Rätsel zu lösen und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Traci Tufte, Executive Producer bei Supermassive Games, verspricht eine herzzerreißende Erfahrung: „Diese Geschichte bringt ständig Unerwartetes.“ Die Ereignisse beginnen in einer kleinen Stadt, in der junge Filmemacher ihren Film „Murder Mill“ drehen.

„The Casting of Frank Stone“ soll als Singleplayer-Spin-off des Dead by Daylight-Universums erweitern. Zu dem Online-Multiplayer gibt es allerdings auch große Neuigkeiten, zu denen ihr hier alles erfahrt. Noch mehr zum Game findet ihr auf der offiziellen Website.