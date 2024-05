Larian Studios hat die Eröffnung eines neuen Entwicklerstudios in Warschau, Polen, bekannt gegeben. Mit dieser Expansion erweitert das renommierte Unternehmen seinen 24-Stunden-Entwicklungszyklus um ein siebtes Studio, das sich einem globalen Netzwerk von Schwesterstudios in Quebec, Dublin, Guildford, Barcelona, Gent und Kuala Lumpur anschließt. Die Entscheidung, ein permanentes Studio in Warschau zu eröffnen, unterstreicht Larians Engagement für Kreativität, Zusammenarbeit und Innovation in der lebendigen polnischen Spieleszene. Ob dort auch an weiteren Updates zu Baldurs Gate 3 gearbeitet wird?

Ein strategischer Schritt in die polnische Spieleszene

Ula Jach, Head of Studio, betont die Bedeutung der Eröffnung des Warschauer Studios. „Die Entscheidung, ein permanentes Studio in Warschau zu eröffnen, zeigt, wie ernst es uns ist, Kreativität, Zusammenarbeit und Innovation im Herzen von Polens lebendiger Spieleszene zu fördern“, erklärt Jach. Polen hat sich in den letzten Jahren als Zentrum für Rollenspiele und Spiele-Enthusiasten etabliert, und Larian Studios sieht in diesem Standort eine ideale Ergänzung für ihr globales Team. Die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Talenten und dem Fachwissen der Region verspricht eine fruchtbare Partnerschaft.

Swen Vincke, CEO von Larian Studios, beschreibt die Motivation hinter der Expansion nach Polen. „Der Besuch bei der GIC im letzten Jahr hat bestätigt, was ich schon länger dachte – es gibt hier viele Talente und eine Menge Entwickler:innen, die wie wir denken. Außerdem wollen viele von ihnen an RPGs arbeiten, es ist also eine perfekte Kombination“, so Vincke. Mit diesem neuen Studio plant Larian, ein Team aufzubauen, das an ihren beiden ambitionierten neuen Rollenspielen arbeiten wird und die Ergebnisse seiner Arbeit genießen kann. Vincke zeigt sich gespannt auf die neuen Ideen und Innovationen, die das polnische Studio einbringen wird.

Eine vielversprechende Zukunft für Larian Studios Warschau

Das neue Studio in Warschau soll nicht nur zur Entwicklung neuer Spiele beitragen, sondern auch die kreative Vielfalt und Innovationskraft von Larian Studios stärken. Mit einem klaren Fokus auf Zusammenarbeit und die Nutzung regionaler Talente ist das Unternehmen zuversichtlich, dass das Warschauer Studio eine wertvolle Ergänzung für das globale Team sein wird. Das Engagement für Qualität und Innovation bleibt dabei weiterhin im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Weitere Informationen über Larian Studios Warschau, einschließlich Stellenausschreibungen, sind auf der der offiziellen Webseite des Entwicklerstudios verfügbar. Mit der Eröffnung dieses neuen Studios setzt Larian Studios einen weiteren Meilenstein in ihrer Erfolgsgeschichte und zeigt, dass sie bereit sind, neue Wege zu gehen und ihr kreatives Potenzial weiter auszubauen. Die Zukunft für Larian Studios und ihre neuen Projekte in Warschau sieht vielversprechend aus.