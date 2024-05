Nach der Ankündigung von Call of Duty: Black Ops 6 gibt es nun erste Spekulationen darüber, auf welchen Plattformen der Shooter erscheinen könnte. Wohlmöglich werden auch Besitzer der Last-Gen-Konsolen noch mitspielen können.

In der letzten Woche haben Treyarch und Activision Call of Duty: Black Ops 6 offiziell angekündigt. Seitdem spekulieren Fans und Insider schon fleißig über den kommenden Shooter. Doch nicht nur das Setting bietet eine Menge Diskussionsstoff. Auch die Frage nach der Plattformenveröffentlichung sorgt für Gespräche in den Sozialen Medien.

So kursiert derzeit ein Foto im Netz, das angeblich von der GameStop-Seite stammen soll. Hier wird nicht nur auf den Verkauf der Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Edition des Shooters verwiesen. Auch die PlayStation 4-Edition wird aufgelistet.

Dass eine Last-Gen-Edition von Call of Duty: Black Ops 6 erscheint, könnte ein Zugeständnis von Xbox an PlayStation sein. Schließlich hatte das Unternehmen massive Verluste befürchtet, wenn Xbox die Übernahme von Activision wirklich abschließe.

Gemischte Community-Gefühle

Die Community reagiert auf diese Bildschirmaufnahme mit gemischten Gefühlen. Während viele Kommentatoren sich verständnisvoll zeigen und bemerken, dass noch viele Gamer auf Last-Gen-Konsolen zocken, scheinen andere recht frustriert. Sie kritisieren, dass der Last-Gen-Release dem Shooter eine Menge Potenzial nehme. Anderen wiederum stößt der stolze Kaufpreis von knapp 70 US-Dollar für sowohl Last- als auch Current-Gen auf.

Inwiefern die Bildschirmaufnahme wirklich echt ist, wird sich spätestens am 9. Juni zeigen. Dann hält Activision im Anschluss an den Xbox Livestream ein Enthüllungsevent zu Call of Duty: Black Ops 6 ab. Noch mehr zu Call of Duty findet ihr in der folgenden Übersicht.