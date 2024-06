Am 10. Juni startet eine neue Ausgabe des Ubisoft Forward um 21:00 Uhr. Im Rahmen des Showcase möchte das Unternehmen Einblicke in sowohl veröffentlichte als noch kommende Titel bieten. Die Veranstaltung beginnt mit einer 30-minütigen Pre-Show ab 20:30 Uhr, in der Updates für bestehende Live-Games vorgestellt werden.

Die Konferenz kann auf der offiziellen Webseite von Ubisoft sowie auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von Ubisoft live verfolgt werden. Zusätzliche Optionen wie englische Untertitel, Audiodeskription und amerikanische Zeichensprache sind auf YouTube verfügbar. Zuschauer auf Twitch haben die Möglichkeit, durch Verknüpfung ihres Ubisoft-Accounts Twitch-Drops zu verdienen.

Twitch-Drops und exklusive Belohnungen beim Ubisoft Forward

Zuschauer, die mindestens 15 Minuten zuschalten, erhalten den „Ultra Top Fan“-Talisman in Rainbow Six Siege. Wer 20 Minuten dabei bleibt, kann den „Walddämmerung“-Anhänger in Avatar: Frontiers of Pandora verdienen.

Bei 30 Minuten gibt es den „Trailblazer“-Anhänger in Star Wars Outlaws. Wer 45 Minuten zuschaut, erhält den M60-Waffenskin „Ausbruch“ in XDefiant und das „Willkommen bei Skull and Bones-Feuerwerk“ in Skull and Bones. Schließlich können Zuschauer, die eine Stunde dabei sind, den „Alfa Romeo 33 Stradale (1964)“ für The Crew Motorfest, die „Bushido-Rüstung der Yurei“ in Assassin’s Creed Valhalla und das Schmuckstück „Koi Uchide-no-Kozuchi“ in Assassin’s Creed Shadows erhalten.

Exklusive Einblicke in neue Spiele

Star Wars Outlaws wird eines der Highlights der Ubisoft Forward sein. Das Spiel verspricht ein episches Abenteuer in einer weit entfernten Galaxie. Allerdings hagelte es schon jetzt massive Kritik an dem Titel. Assassin’s Creed Shadows führt die Spieler in eine düstere und mysteriöse Welt voller Geheimnisse und Intrigen. Schon seit Jahren warten Fans auf das Japan-Setting, weshalb neue Einblicke mit großer Vorfreude erwartet werden.

Das kürzlich veröffentlichte XDefiant bietet rasante Multiplayer-Action und eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten. Es kombiniert verschiedene Fraktionen aus dem Ubisoft-Universum in intensiven Gefechten.

Weitere Updates und Highlights zum Ubisoft Forward werden auf dem offiziellen Ubisoft-Blog zu finden sein. Noch mehr zu Ubisoft findet ihr in der folgenden Übersicht.