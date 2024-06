Die kommende Erweiterung „Roads to Power“ für Crusader Kings III verspricht aufregende neue Spielmechaniken und Möglichkeiten für die Spieler. Mit dem Erscheinungsdatum am 24. September können Fans des preisgekrönten Strategiespiels endlich in die Welt der Machtspiele eintauchen.

Die Spieler haben die Wahl zwischen verschiedenen Spielstilen, sei es als reisende Söldner, die sich einen Ruf erarbeiten, oder als Adelsfamilie, die durch Intrigen und politisches Geschick an die Spitze gelangen will. Neue Ereignisse, Regierungssysteme und Lebensstile erweitern das Spielerlebnis und sorgen für frischen Wind in der mittelalterlichen Welt von Crusader Kings III.

Ein besonderes Highlight der Erweiterung ist die Einführung des Administrativen Regierungssystems, das den Spielern erlaubt, mittelalterliche Herrschaft jenseits des feudalen Systems zu erleben. Durch geschicktes Management von Gouverneuren und Intrigen können sie ihre Position im Reich stärken und sich gegen rivalisierende Familien behaupten.

Neue Features von Crusader Kings III: Roads to Power:

Einflusssystem: Baue den Einfluss deines Charakters in einem Verwaltungsimperium aus, um in der Bürokratie aufzusteigen und mehr Macht zu erhalten.

Durch die neuen Features möchte „Roads to Power“ Fans neue Spielmöglichkeiten ermöglichen, damit diese ihre Herrschaftsgeschichte noch detaillierter erzählen können.

Am 24. September erscheint „Roads to Power“ als Teil des umfangreichen Crusader Kings III: Chapter III. Zu dieser großen Sammlung gehören auch die Haupterweiterung „Legends of the Dead“ und das Event-Pack „Wandering Nobles“. Weitere Infos zu dem beliebten Strategiespiel findet ihr hier in der folgenden Übersicht.