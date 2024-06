Die Reise zur Veröffentlichung von World of Warcrafts neuer Erweiterung „The War Within“ hat mit dem Beginn der Beta-Phase einen wichtigen Meilenstein erreicht. Diese Erweiterung markiert den Beginn der Weltseelen-Saga und bringt zahlreiche neue Features und Inhalte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Blizzard

Spieler, die die Epic Edition von „The War Within“ vorbestellen oder darauf upgraden, erhalten sofortigen Zugang zur Beta.

Diese Phase ermöglicht es Commuinty-Mitgliedern, alle neuen Features von „The War Within“ auszuprobieren. Dazu gehören neue Heldentalentbäume, die komplette Kampagne sowie alle neuen Zonen, Dungeons und Tiefen. Die Spieler können außerdem neue umfassende Systemfeatures testen, darunter Kriegsmeuten und ein erweitertes Reittiersystem, das jetzt „Skyriding“ heißt.

Um an der Beta teilzunehmen, müssen die Spieler die neuesten Grafiktreiber installieren und die Battle.net Desktop-App nutzen. Dort können sie „The War Within“ unter den verfügbaren Spielversionen auswählen und installieren. Nach der Installation können sie neue Testcharaktere erstellen oder vorhandene Charaktere importieren und die neuen Inhalte testen.

Neue Features in The War Within

Die Erweiterung führt die Spieler in die Tiefen von Azeroth, wo sie die neuen Zonen Khaz Algar, die Isle of Dorn, die Ringing Deep, Hallowfall und Azj-Kahet erkunden können. Jede Zone bietet einzigartige Herausforderungen und spannende Geschichten. Die neuen Dungeons, wie The Rookery und Cinderbrew Meadery, bieten aufregende Abenteuer sowohl für Level-Up- als auch für Maximallevel-Spieler.

Eine der aufregendsten Neuerungen in „The War Within“ ist die Einführung der Earthen als spielbare Rasse. Diese Titan-geformten Wesen können entweder der Horde oder der Allianz beitreten. Spieler können ihre Earthen-Charaktere mit verschiedenen Anpassungsoptionen, einschließlich Edelsteinverkrustungen und verschiedenen Hautfarben, individuell gestalten.

Das Update bringt auch neue Features wie Delves, Warbands und Hero Talents. Delves sind tief unter der Erde liegende Schatzkammern, die Spieler solo oder mit bis zu vier Freunden erkunden können. Warbands ermöglichen accountweite Fortschritte über alle Charaktere hinweg. Hero Talents bieten neue Talentbäume für jede Klasse, inspiriert von ikonischen Archetypen aus dem Warcraft-Universum.

Vorverkauf & Editionen

Spieler können zwischen drei Editionen von „The War Within“ wählen: Base Edition, Heroic Edition und Epic Edition. Jede Edition bietet einzigartige Boni, wie Zugang zur Beta, exklusive Reittiere und Transmog-Sets sowie zusätzliche Trader’s Tender.

Weitere Infos zu World of Warcraft: The War Within findet ihr in der entsprechenden Ankündigung. Noch mehr Details zu „The War Within“ findet ihr im Blog und in den entsprechenden Foren.