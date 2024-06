Auf dem Summer Games Fest hat Plaion den neuen Trailer für Kingdom Come: Deliverance II mit dem Titel „Saints and Sinners“ enthüllt. Dieser zeigt das turbulente Treiben von Böhmen des 15. Jahrhunderts und gibt uns neue Einblicke in Heinrichs Abenteuer.

Im Trailer von Kingdom Come: Deliverance II taucht Pater Godwin auf, ein Dorfpriester mit einem ausschweifenden Lebensstil. Godwin ist das schwarze Schaf einer adligen Familie und verbirgt eine vernarbte Kriegerseele unter seiner Soutane. Er kehrt zurück, um sich seiner Vergangenheit zu stellen, während sein Glaube im Krieg auf die Probe gestellt wird.

Kingdom Come: Deliverance II setzt dort an, wo der erste Titel aufgehört hat. Heinrich, der Sohn eines Schmieds, sucht nach Rache für seine ermordeten Eltern. Die Spieler durchqueren Böhmen des 15. Jahrhunderts auf zwei Karten, die doppelt so groß sind wie im Vorgänger. Von der majestätischen Burg Trosky bis zur geschäftigen Bergbaustadt Kuttenberg gibt es viel zu entdecken.

Kampfsystem & neue Features

Das Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance II wurde überarbeitet, um es zugänglicher zu machen. Es bleibt jedoch eine authentische Darstellung mittelalterlicher Kampfkunst. Spieler können sich auf eleganten Schwertkampf und tödliche Fernkampfangriffe freuen. Neu hinzugefügte Waffen wie Armbrüste und frühe Schießpulverwaffen bieten zusätzliche Möglichkeiten. Das mittelalterliche Adventure bietet darüber hinaus eine tiefgehende Geschichte und eine detailliert gestaltete Welt. Heinrichs Reise führt ihn durch ein von Bürgerkrieg zerrissenes Königreich. Gefahren lauern überall und jede Entscheidung zählt.

Darüber hinaus bietet der Titel ein umfassendes Open-World-RPG-Erlebnis. Spieler können verschiedene Herangehensweisen an Quests wählen. Man entwickelt nicht nur den Hauptcharakter Heinrich weiter, sondern beeinflusst auch die Spielwelt.

Noch in diesem Jahr sollen wir Heinrich auf seiner Suche nach Erlösung und Rache im Böhmen des Jahres 1403 begleiten. „Audentes fortuna iuvat!“ – Den Mutigen gehört das Glück! Kingdom Come: Deliverance II erscheint 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X.

In der folgenden Meldung könnt ihr die Ankündigung des Spiels finden. Weitere Informationen findet auf der offiziellen Website.