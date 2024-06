Elden Ring hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Kurz vor der Veröffentlichung der Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ wurden über 25 Millionen Einheiten verkauft. Das Spiel eroberte seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 die Videospielwelt im Sturm. Hervorragende Kritiken und unzählige Game of the Year Awards bezeugen seinen Erfolg. Mit einem neuen Video blickt Entwickler FromSoftware auf die bisherige Reise des Spiels zurück.

FromSoftware bestätigte die beeindruckenden Verkaufszahlen von über 25 Millionen Einheiten in einem Beitrag auf Twitter und bedankte sich bei der Community. Bereits im März diesen Jahres hatte Bandai Namco den stolzen Verkauf von 23 Millionen Kopien bekannt gegeben. Dass in den letzten Monaten nochmals zwei Millionen Einheiten dazu gekommen sind, verdeutlicht die freudige Erwartung auf den DLC Shadow of the Erdtree. In weniger als drei Monaten wurden weitere zwei Millionen Einheiten verkauft.

In „Shadow of the Erdtree“ erkunden die Spieler das mysteriöse Land of Shadow. Neue Gegner warten, die mit frischen Waffen und Fähigkeiten bekämpft werden müssen. Die Erweiterung bringt auch neue Ausrüstungsgegenstände mit sich, die das Gameplay bereichern sollen.

Elden Ring: Ein neues Phänomen

Elden Ring hat seit seinem überaus erfolgreichem Release im Februar 2022 einen fast mythischen Status erreicht. Spieler fanden verschiedene Wege, um mit dem Spiel zu interagieren, einschließlich ungewöhnlicher Controller wie dem Fisher Price Spielzeug oder dem Nintendo Switch Ring Fit. Die Community hat sogar eine funktionierende VR-Version erstellt.

Ein solches Phänomen gab es bereits bei der Dark Souls-Reihe. Dass die Community diese irrwitzige Tradition fortsetzt, zeigt, wie Elden Ring die ikonischen Fußstapfen des Vorgänger-Franchise ausfüllen kann.

Seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 hat Elden Ring auf Twitch über 4.119 verschiedene Kanäle angezogen und beeindruckende 197 Millionen Stunden an Wiedergabezeit generiert. Der Höhepunkt wurde am 25. Februar 2022 mit 910.225 gleichzeitigen Zuschauern erreicht. Im gesamten März 2022 verbrachten die Zuschauer über 129 Millionen Stunden mit Elden Ring-Streams. Mit der bevorstehenden Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ wird erwartet, dass die Zuschauerzahlen weiter steigen.

