Seit seiner Veröffentlichung hat Baldur’s Gate 3 die Herzen von Rollenspielfans weltweit erobert. Mit einer Spieldauer von rund 100 Stunden und einer beeindruckenden Vielfalt an Enden bietet das Basisspiel bereits einen enormen Umfang. Doch für Hardcore-Fans und jene, die das Abenteuer noch weiter ausdehnen möchten, gibt es jetzt eine aufregende Erweiterung: Die Modifikation „Trials of Tab“ verspricht zusätzliche 100 Stunden Spielspaß und verwandelt das klassische Rollenspiel in ein herausforderndes Roguelike-Erlebnis.

Ein Neues Kapitel für Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 hat sich als einer der erfolgreichsten Rollenspiel-Titel der letzten Jahre etabliert. Die Faszination des Spiels liegt in seiner detailreichen Welt, den tiefgründigen Charakteren und den unzähligen Entscheidungsmöglichkeiten, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Doch wie kann man ein ohnehin schon umfangreiches Spiel noch intensiver gestalten? Hier kommt die Modifikation „Trials of Tab“ ins Spiel, die das Gameplay auf ein völlig neues Niveau hebt.

Die Mod, entwickelt von Hippo0o, verspricht nicht nur zusätzliche Spielstunden, sondern auch eine völlig neue Spielweise. Spielerinnen werden sich in dieser Modifikation mit stetig schwerer werdenden Gegnerwellen konfrontiert sehen, was das Spiel in ein intensives Roguelike-Abenteuer verwandelt. Die Herausforderung besteht darin, diese Gegner zu besiegen, ohne vorherige Tutorials absolvieren zu müssen, was sowohl für neue als auch für erfahrene Spielerinnen gleichermaßen spannend ist.

Für die wirklich Harten gibt es den sogenannten Ehrenmodus. In diesem Modus müssen Spieler*innen das Spiel nach jedem virtuellen Tod von vorne beginnen. Diese extreme Variante erfordert nicht nur Geschick und Strategie, sondern auch eine gehörige Portion Ausdauer und Durchhaltevermögen.

Die Welt von „Trials of Tab“: Herausforderungen und Entdeckungen

„Trials of Tab“ führt die Spieler*innen durch 38 neue Maps und stellt sie vor die Aufgabe, über 250 verschiedene Gegner zu besiegen. Jede Map bietet einzigartige Herausforderungen und erfordert unterschiedliche Taktiken, um die immer stärkeren Gegnerwellen zu bewältigen. Die Vielfalt der neuen Karten sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt und stets neue Strategien entwickelt werden müssen.

Die Modifikation kann sowohl alleine mit NPCs als auch gemeinsam mit Freund*innen gespielt werden. Dies ermöglicht es, die neuen Herausforderungen im Team zu bewältigen und gemeinsam strategische Pläne zu schmieden. Besonders im Mehrspielermodus entfaltet „Trials of Tab“ sein volles Potenzial und bietet ein kooperatives Erlebnis, das das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

Erhältlich ist die Modifikation über die Plattform Nexus Mods, die sich als zentrale Anlaufstelle für zahlreiche Spiele-Modifikationen etabliert hat. Die einfache Installation und Integration in das bestehende Spiel macht es den Spieler*innen leicht, sofort in die neuen Abenteuer einzutauchen.