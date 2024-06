Während des gestrigen Nintendo Direct Showcase haben Annapurna Interactive und BlueTwelve Studio „Stray“ für die Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel, das bereits auf PlayStation, Xbox, PC erhältlich ist, wird nun auch die Switch-Bibliothek in der kommenden Feiertagssaison erweitern.

„Stray“ versetzt die Spieler in die Rolle einer streunenden Katze, die ein uraltes Geheimnis lösen muss, um aus einer längst vergessenen Cyberstadt zu entkommen. Diese Stadt zeichnet sich durch detaillierte, neonbeleuchtete Gassen und düstere Umgebungen aus, die das finstere Untergrundleben widerspiegeln. Auf ihrer Reise trifft die Katze auf eine kleine fliegende Drohne, bekannt als B-12, die ihr neuer Begleiter wird. Gemeinsam müssen sie einen Weg aus der Stadt finden und dabei zahlreiche Hindernisse überwinden.

Das Spiel hat verschiedene Auszeichnungen gewonnen, darunter „Best Independent Game“ und „Best Debut Indie Game“ bei den Game Awards. Auch die Preise „PlayStation Game of the Year“ bei den Golden Joystick Awards, „Best Debut“ bei den Game Developers Choice Awards und „Most Innovative Gameplay“ bei den Steam Awards konnte sich das Spiel sichern.

Zusätzlich erhielt „Stray“ mehr als 20 Nominierungen. Dazu gehören „EE Game of the Year“, „Best Game“ und „Debut Game“ bei den BAFTA Awards sowie „Game of the Year“ bei den D.I.C.E. Awards.

Die Ankündigung der Nintendo Switch-Version wurde mit einem offiziellen Trailer begleitet. Dieser stellt packende Atmosphäre des Spiels eindrucksvoll zur Schau. Mit der Switch-Veröffentlichung erscheint Stray auf der letzten der großen Plattformen und kann sich einer weiteren Community der Katzenliebhaber präsentieren.

Mehr zu Stray findet ihr in der folgenden Übersicht. Das Adventure soll zur Feiertagssaison im Spätherbst oder Winter für die Switch erscheinen. Neben dem beliebten Indie-Titel hat Nintendo auch hauseigene Spiele während des Direct angekündigt. Dazu könnt ihr hier mehr nachlesen.