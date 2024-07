Im gestrigen Sommershowcase enthüllte Capcom einige große Titel. Neben dem Dead Rising Deluxe Remaster kam man ebenfalls auf Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und Resident Evil zu sprechen.

Zu Beginn des Capcom Next stand Kunitsu-Gami: Path of the Goddess im Fokus, zu dem ab sofort eine kostenlose Demo für PC (via Steam), PlayStation und Xbox verfügbar ist. In zwei Wochen, am 19. Juli, steht schließlich der Release an. Mit der Ankündigung der Demo hat man eine Kollaboration mit dem Klassiker Okami gegeben. Spielende erhalten hier exklusive Kollaborationswaffen sowie Kostüme und einen speziellen Soundtrack. Außerdem werden kostenlose Updates verfügbar sein, sobald bestimmte in-Game-Ziele erreicht sind.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess fordert Spielende mit einem Tag-Nacht-Zyklus, strategischem Gameplay und Echtzeit-Entscheidungen heraus, um das friedliche Dorfleben wiederherzustellen.

Dead Rising Deluxe Remaster auf dem Capcom Next

Während des Showcase wurde ebenfalls das Dead Rising Deluxe Remaster angekündigt und wir bekamen einige Spielszenen zu Gesicht. Diese zeigten auch, wie sehr sich die Grafik seit der ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2006 getan hat. Die Spielverbesserungen umfassen die Möglichkeit, sich beim Zielen zu bewegen, eine Autosave-Funktion, eine verbesserte Benutzeroberfläche und verbessertes NPC-Verhalten.

Wer in den verrückten Zombiespaß eintauchen will, kann sich auf den 19. September freuen. Dann erscheint das Game für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Resident Evil 9 auf dem Vormarsch

Zu guter Letzt kam Capcom natürlich auch auf den Release von Resident Evil 7 auf dem iPhone 15 Pro zu sprechen. Damit einhergehend bestätigte man ebenfalls, dass der neunte Teil der Reihe in Arbeit sei. Koshi Nakanishi, der Game Director von Resident Evil 7 äußerte sich während des Streams nämlich wie folgt:

„Es war wirklich schwierig herauszufinden, was man nach [Resident Evil] 7 tun sollte. Aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, es fühlt sich substanziell an. Ich kann noch keine Details preisgeben, aber ich hoffe, sie freuen sich auf den Tag, an dem ich dazu in der Lage bin.“

Falls ihr den Capcom Next Livestream verpasst haben solltet, könnt ihr euch alle Infos dazu nochmal hier ansehen. Weitere Neuigkeiten zu Capcom findet ihr in der folgenden Übersicht.