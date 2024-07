Supergiant Games hat den zweiten großen Patch für Hades 2 veröffentlicht, und die Änderungen sind umfangreich und weitreichend. Dieser Patch bringt nicht nur bedeutende Anpassungen an den Waffen, sondern auch zahlreiche Verbesserungen bei der Benutzeroberfläche, den Gegnern und den Spielmechaniken. Der Patch ist ein klares Zeichen dafür, dass das Entwicklerteam aktiv auf das Feedback der Community reagiert und darauf abzielt, das Spielerlebnis zu optimieren und zu verfeinern. Hier sind die wichtigsten Änderungen und was sie für das Spiel bedeuten.

Hades 2 innerhalb des Rogue-Like Genres

Hades 2 ist ein herausragendes Beispiel im Rogue-Like-Genre, das sich durch seine dynamische Spielmechanik und tiefgreifende Story auszeichnet. In einem Genre, das traditionell auf zufällige Elemente (RNG) setzt, um jedem Durchlauf Einzigartigkeit und Herausforderung zu verleihen, hebt sich Hades 2 durch die „Keepsakes“ (Andenken) der Götter hervor. Diese Keepsakes ermöglichen es den Spielern, spezifische Boni und Fähigkeiten zu wählen, was den Zufallsfaktor erheblich reduziert.

Dadurch können Spieler durch eine gut durchdachte Strategie und Planung ihre Erfolgschancen signifikant steigern und sind weniger auf Glück angewiesen. Dies ähnelt der Strategie im Poker, wo kluge Entscheidungen und strategisches Denken oft den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Wem es leicht fällt, seinen Run in Hades 2 durch kluge Strategien und Anwenden der verschiedenen Game-Mechaniken so vorhersehbar wie möglich zu machen, hat bestimmt auch bei einem der Online Poker Anbieter gute Chancen!

Wichtige Änderungen im Patch 2

Der Fokus des Patches liegt auf der Balance der Waffen. Alle fünf derzeit freischaltbaren Waffen wurden überarbeitet:

Witch’s Staff: Die Spezialangriffe stoßen Feinde zurück, sind jedoch etwas langsamer. Der Omega-Spezialangriff ist jetzt schneller.

Sister Blades: Der Spezialangriff betäubt Standardgegner länger, und die visuellen Effekte der Angriffe passen besser zu den Trefferboxen.

Umbral Flames: Die Angriffe sind jetzt stärker und schneller. Der Omega-Angriff kanalisiert schneller und verbraucht weniger Magie. Der Spezialangriff gibt einen Geschwindigkeitsschub, hat jedoch weniger Schaden. Der Omega-Spezialangriff kann während der Bewegung kanalisiert werden.

Moonstone Axe: Der überarbeitete Spezialangriff bietet eine lingernde Barriere. Der Omega-Angriff kanalisiert etwas schneller und der Omega-Spezialangriff kanalisiert ebenfalls schneller.

Argent Skull: Der Omega-Angriff kanalisiert schneller und trifft ein größeres Gebiet​​.

Anpassungen bei den Daedalus-Hammer-Upgrades

Die Daedalus-Hammer-Upgrades haben ebenfalls bedeutende Änderungen erfahren. Neue Effekte wurden hinzugefügt und einige bestehende Upgrades wurden überarbeitet oder entfernt:

Rapid Thrasher (Staff): Alle Angriffe werden schneller.

Mirrored Thrasher (Staff): Alle Angriffe treffen zweimal, aber der Spieler nimmt mehr Schaden.

Flick Knives (Blades): Der Dash-Strike feuert mehrere Spezialmesser in einem Fächer.

Mega Spark (Flames): Alle Angriffe haben eine größere Reichweite und verursachen mehr Schaden.

Dashing Heave (Axe): Der Schadensbonus wurde entfernt; stattdessen trifft der Angriff jetzt zweimal.

Mega Driver (Skull): Die Specials reisen weiter und der Spieler nimmt während der Nutzung weniger Schaden​.

Zusätzliche Änderungen und Verbesserungen

Neben den Waffen- und Upgrade-Anpassungen bringt der Patch viele weitere Änderungen und Verbesserungen:

UI- und Steuerungsanpassungen: Es wurden viele neue UI-Icons hinzugefügt, und das Spiel kann jetzt vollständig mit der Tastatur gesteuert werden, wenn die Angriff- und Spezialtasten neu belegt werden.

Gegner- und Spielmechanik-Änderungen: Mehrere Gegner wurden verstärkt und die Timer pausieren jetzt in Charon’s Shop.

Grafische und Audio-Verbesserungen: Es wurden einige Vollbild-Blitzeffekte reduziert und neue Soundeffekte hinzugefügt​ (Steam Store)​.

Der Nerf des Aspects of Momus

Eine der bedeutendsten Änderungen betrifft den „Aspect of Momus“, der zuvor als übermächtig galt. Spieler hatten bemerkt, dass dieser Aspekt fast die Spielbalance ruinierte. Der Nerf zielt darauf ab, das Spiel ausgewogener zu gestalten. Die Reaktionen der Community sind überwiegend positiv, auch wenn es einige Enttäuschungen gibt. Einige Spieler spekulieren sogar, dass der überarbeitete Momus trotz der höheren Komplexität stärker sein könnte. „Der alte Momus verdreifachte den Schaden eines ansonsten schwachen Moves“, sagte ein Spieler. „Der neue Momus verdreifacht den Schaden eines bereits extrem starken Moves“​ (pcgamer)​.

Ausblick auf zukünftige Änderungen

Während dieser Patch umfangreiche Änderungen mit sich brachte, stehen weitere Updates an. Besonders im Fokus stehen die Segen der olympischen Götter, die in zukünftigen Patches angepasst werden sollen. Viele Spieler haben erwartet, dass „Geborener Gewinn“ von Hera einen Nerf erfährt, da dieser Segen derzeit als der stärkste gilt, der sich um Mana-Regeneration kümmert. Es bleibt abzuwarten, wie die Entwickler diese und andere Gaben in kommenden Updates angehen werden.

Externe Ressourcen und Community-Feedback

Ein besonders hilfreicher Einblick in den neuen Patch kommt von dem YouTuber Haelian, der ein ausführliches Video zu den Änderungen erstellt hat. In diesem Video geht er auf jede Änderung ein und diskutiert deren Auswirkungen auf das Spiel. Für Spieler, die sich einen umfassenden Überblick verschaffen möchten, ist dieses Video eine wertvolle Ressource​​.

Fazit

Der zweite Patch für Hades 2 bringt umfangreiche Balance-Anpassungen und Verbesserungen, die das Spielerlebnis erheblich beeinflussen. Von überarbeiteten Waffen und Daedalus-Hammer-Upgrades bis hin zu grafischen und UI-Verbesserungen – dieser Patch zeigt, wie engagiert das Entwicklerteam von Supergiant Games ist, auf das Feedback der Community einzugehen und das Spiel stetig zu verbessern. Mit weiteren Updates in Aussicht, insbesondere den Anpassungen der Boons, bleibt Hades 2 ein spannendes und sich ständig entwickelndes Roguelike-Erlebnis. Spieler können gespannt sein, was die Zukunft für dieses Spiel bereithält.

