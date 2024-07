Im Oktober kehrt die Polaris Convention wieder nach Hamburg zurück. Zum Programm gehört ein besonderes Event für One Piece-Fans, um das 25. Jubiläum des Piratenabenteuers zu feiern.

Vom 11. bis zum 13. Oktober findet in Hamburg erneut die Polaris Convention statt. Wenn ihr große One Piece-Fans seid, solltet ihr euch den 12. Oktober dick im Terminkalender eintragen.

Denn die Neo Taki-Bühne der Convention wird an diesem Tag anlässlich des 25. Jubiläums ganz im Zeichen von One Piece stehen. Los geht es bereits am Vormittag mit Quizzes und spannenden Gewinnmöglichkeiten. Darauf folg am Mittag das große Highlight mit fast allen deutschen Synchronsprechern der Hauptcharaktere. In dem mehrere Stunden anhaltenden Panel können Fans spannende Einblicke in die Arbeit der Synchronsprechenden erhalten und hautnah erleben, wie ihre Lieblingsfiguren des Anime zum Leben erweckt werden.

Doch damit ist noch nicht genug. Am Nachmittag geben sich die Synchronsprechenden erneut die Ehre. So ist über mehrere Stunden ein Meet & Greet geplant, während dem sich One Piece-Fans auch ein Autogramm ihrer Stars sichern können. Welche Mitglieder der Strohhutpiraten genau vor Ort sein werden, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen:

Willi Röbke als Jinbei

als Jinbei Benedikt Gutjan als Brook

als Brook Simone Brahmann als Nico Robin

als Nico Robin Martin Halm als Tony Chopper

als Tony Chopper Hubertus von Lerchenfeld als Sanji

als Sanji Dirk Meyer als Lysop

als Lysop Stephanie Kellner als Nami

als Nami Daniel Schlauch als Monkey D. Ruffy

als Monkey D. Ruffy Uwe Thomsen als Lorenor Zorro

Auch abseits der One Piece-Fanmeile wartet die Polaris Convention wieder mit einem bunten Programm auf. So möchte Hamburgs größte Messe für Popkultur, Gaming und Cosplay wieder mit Panels, Workshops, Ausstellungen und Wettbewerben locken.

Die Neo Taki-Bühne wird dabei ein zentraler Treffpunkt für Anime- und Manga-Fans sein, wo sie auf exklusiven Events zahlreiche Gäste erleben können. Weitere Meldungen rund um die Polaris findet ihr hier.