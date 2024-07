Bloober Team, bekannt für ihre fesselnden Horrorspiele wie „Layers of Fear“ und „The Medium“, hat eine aufregende Partnerschaft mit Nintendo bekanntgegeben. Die polnischen Entwickler arbeiten an einem neuen Projekt für Nintendos Plattformen, das bisher unter dem Arbeitstitel „Project M“ bekannt ist. Diese Ankündigung hat die Gaming-Community in Aufregung versetzt und Spekulationen entfacht.

In einem kürzlichen Interview enthüllte Bloober Team erste Details zu diesem neuen Spiel. Trotz eines signifikant geringeren Budgets im Vergleich zu früheren Projekten, betont CEO Piotr Babieno die Wichtigkeit von „Project M“ für die langfristigen Pläne des Unternehmens. Babieno versichert, dass das Team mit einigen der besten Videospielentwickler der Welt zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass das Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird.

Geheimnisse und Spekulationen: Was steckt hinter Project M?

Interessanterweise fällt die Ankündigung von „Project M“ mit der Enthüllung eines weiteren mysteriösen Horrorspiels namens „Emio“ zusammen, das Nintendo kürzlich auf ungewöhnliche Weise anteaserte. Diese zeitliche Überschneidung hat die Fantasie der Fans beflügelt, die nun spekulieren, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Projekten besteht. Bloober Team hat jedoch noch keine genauen Details zu „Project M“ bekanntgegeben, was die Spannung und Neugier weiter anheizt.

Babieno verriet, dass erste offizielle Ankündigungen zu „Project M“ noch in diesem Jahr erwartet werden können. Der Titel soll das Second Party-Portfolio unter Bloobers neuer Marke „Broken Mirror Games“ eröffnen, was auf eine vielversprechende Erweiterung des Unternehmens hinweist. Es bleibt spannend abzuwarten, ob das Spiel auch auf dem erwarteten Nachfolger der Nintendo Switch erscheinen wird, der noch im aktuellen Fiskaljahr angekündigt werden soll.