Mit Hinblick auf den nahenden Release von Frostpunk 2 hat Entwickler 11 bit studios kürzlich eine Dev-Diaries-Serie namens „City Unbound“ vorgestellt. Diese beleuchtet den kreativen Prozess und die tiefgreifenden Neuerungen des Spiels.

Die Serie „City Unbound“ besteht aus sieben Episoden und bietet exklusive Interviews sowie brandneues Filmmaterial aus dem Spiel. Sie beleuchtet die Stärken und einzigartigen Aspekte von Frostpunk 2. Die erste Episode konzentriert sich auf die weitreichende Erweiterung von New London und die Nachwirkungen der autoritären Herrschaft des Captains, die vor 30 Jahren im ersten Spiel endete.

In Frostpunk 2 wird es die Möglichkeit geben, die verschiedenen Ebenen des Ideenbaums und des Zeitgeistes zu erkunden. Der Zeitgeist spiegelt die allgemeine ideologische Haltung der Stadt wider, die durch den Umgang mit den verschiedenen Fraktionen geprägt wird. Die Entscheidungen und Handlungen der Spieler beeinflussen maßgeblich, wie sich ihre Stadt entwickelt und welche Richtung sie einschlägt.

Fraktionen in Frostpunk 2

Ein zentrales neues Feature in Frostpunk 2 sind die Fraktionen. Diese bieten unterschiedliche Herausforderungen und Möglichkeiten, um die politischen Machenschaften innerhalb der Stadt zu lenken. Dementsprechend hat das Entwicklerteam einen Fokus auf den Rat gelegt, das zentrale Machtorgan der Stadt. Wer hier die richtigen Fäden zieht, kann die um Macht konkurrierenden Fraktionen zum eigenen Vorteil nutzen. So können Spielende die frostigen Lande von der eisigen Wildnis zurückerobern und die Stadt in ein florierendes Zentrum verwandeln.

Quelle: 11bit

Frostpunk 2 soll am 20. September für den PC erscheinen. Am gleichen Tag wandert das Strategiespiel auch in den PC Game Pass. Darüber arbeitet 11 bit Studios auch an einer Konsolenversion. Diese wird allerdings zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Weitere Einblicke zum Game findet ihr in der folgenden Übersicht.