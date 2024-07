Die Veröffentlichung von Patch 1.1 für Last Epoch hat das Spiel zu neuen Höhenflügen geführt. Dieser entscheidende Moment brachte dem Spiel nicht nur eine überarbeitete Klassenbalance, sondern auch eine Fülle neuer Gameplay-Inhalte. Gerade als die Fans von Diablo 4 noch enttäuscht über die mageren Season-Updates klagten, präsentierte sich Last Epoch als ernstzunehmender Konkurrent, der in vielerlei Hinsicht beeindruckte.

Im Februar 2024, als die Unzufriedenheit mit Diablo 4 auf ihrem Höhepunkt war, ergriff Last Epoch die Gelegenheit und zog die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich. Das Resultat: Die Spielerzahlen auf Steam explodierten, und über 250.000 Spielerinnen und Spieler stürzten sich gleichzeitig in die Abenteuer des Action-Rollenspiels. Ein beeindruckender Erfolg für das kleine Indie-Studio Eleventh Hour Games.

Doch wie so oft flaute der anfängliche Sturm des Erfolgs ab. Seit Mai 2024 schrumpften die aktiven Nutzerzahlen auf weniger als 5.000. Mit dem groß angelegten Update 1.1 kehrten die Spieler jedoch in Scharen zurück. Zum Wochenanfang waren über 71.000 Spieler gleichzeitig aktiv, und das Feedback war überwältigend positiv. Es ist an der Zeit, einen genaueren Blick auf die Neuerungen zu werfen, die Patch 1.1 mit sich bringt.

Die Neuerungen von Patch 1.1: Harbingers of Ruin und mehr

Patch 1.1 markiert den Beginn der Ära der Harbingers of Ruin, der neuen Endgame-Herausforderung von Last Epoch. Doch das Update beschränkt sich nicht nur auf das Endgame. Es bringt zahlreiche spannende Veränderungen und Ergänzungen mit sich. Eine der bemerkenswertesten Neuerungen ist der neue Ausweich-Schritt, der zwar keine Unverwundbarkeit bietet, aber die Mobilität der Spieler erheblich verbessert.

Eine weitere faszinierende Ergänzung ist das Nemesis-System. Hier treffen die Spieler auf gefallene Krieger, die sie zum Duell herausfordern können. Der Sieg über diese Nemesis-Gegner bringt wertvolle Beute, und es besteht die Möglichkeit, auf die Beute zu verzichten, um in der Zukunft gegen denselben Gegner für noch bessere Belohnungen anzutreten.

Die Forgotten Knights, eine neue Fraktion, bieten den Spielern die Gelegenheit, sich hochzuspielen und zusätzliche Herausforderungen zu meistern. In den Timeline-Endgame-Dungeons warten spezielle Harbinger-Bosse, die besiegt werden müssen, um den neuen Oberboss Aberroth freizuschalten. Dieser Boss stellt eine aufregende Herausforderung für Veteranen dar und bereichert das Spiel um ein frisches, spannendes Ziel.

Zusätzlich zu diesen Neuerungen erweitert Patch 1.1 das Spiel um 30 neue Unique Items, einen neuen Stash und Hunderte von Balance-Anpassungen. Die Spieler haben nun zahlreiche Gründe, dem Spiel eine weitere Chance zu geben und sich erneut in die packende Welt von Last Epoch zu stürzen. Es bleibt spannend zu beobachten, ob Last Epoch seinen Platz als ernstzunehmender Diablo-Rivale behaupten kann oder ob die Spielerzahlen wieder so schnell abnehmen wie nach der Veröffentlichung von Version 1.0.