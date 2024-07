Am 16. und 17. Juli feiert Amazon zum zehnten Mal den Prime Day. Dieser besondere Anlass bietet Prime-Mitgliedern exklusive Zugänge zu Millionen von Angeboten und Rabatten. Auch Gamer kommen in während diesen Tagen auf ihre Kosten. Denn Prime Gaming erweitert sein Angebot um drei zusätzliche kostenlose Spiele, die sich Interessierte sichern können.

Anlässlich des Prime Day 2024 können sich Prime-Mitglieder auf drei besondere Spiele freuen. Diese könnt ihr euch ohne zusätzliche Kosten sichern. Bei den kostenlosen Titeln handelt es sich um Suicide Squad: Kill the Justice League, Chivalry 2 und Rise of the Tomb Raider. Diese Spiele stehen ab dem 16. Juli um 9 Uhr zur Verfügung .

Die Games des Prime Day im Detail

Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Rocksteady Studios entwickelt wurde. Das Spiel vereint intensive Kämpfe und die Möglichkeit, in die Rolle von vier ikonischen Antihelden zu schlüpfen. Dabei handelt es sich um Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark. Wer aufgrund der mäßigen Kritiken den Titel nicht kostenpflichtig anschaffen wollte, kann während des Prime Day zuschlagen und sich selbst ein Bild machen.

Bei Chivalry 2 handelt es sich um einen Mehrspieler-First-Person-Slasher, der von Torn Banner Studios entwickelt wurde. Das Spiel bietet epische mittelalterliche Schlachten, in denen die Spieler in Nahkämpfe verwickelt werden. Mit einer verbesserten Grafik-Engine, realistischen Kampfsystemen und großen, dynamischen Schlachtfeldern ermöglicht Chivalry 2 den Spielern, sich in intensiven 64-Spieler-Gefechten zu messen. Seit dem Release erscheinen regelmäßig Erweiterungen, zu denen ihr euch hier einen Überblick verschaffen könnt.

Spielende begeben sich als Lara Croft auf ein Abenteuer in Sibirien auf der Suche nach der legendären Stadt Kitezh. Sie kämpfen gegen die paramilitärische Organisation Trinity, die das Versprechen der Unsterblichkeit der Stadt aufdecken will. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration enthält das Basisspiel und die Inhalte des Season Pass. Spieler erkunden Croft Manor in der Geschichte „Blood Ties“ und verteidigen es gegen eine Zombie-Invasion in „Laras Alptraum“.

Prime Gaming – Ein Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft

Prime Gaming ist ein integraler Bestandteil der Amazon Prime-Mitgliedschaft und bietet den Mitgliedern zahlreiche Vorteile. Dazu gehören eine Sammlung kostenloser Spiele, die sie für immer behalten können, ein monatliches Abonnement für einen Twitch-Kanal und eine ständig wachsende Auswahl an Gaming-Vorteilen. Zum stetig erweiternden Spielekatalog könnt ihr euch hier einen Überblick verschaffen.

Der Prime Day feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen und hat sich seit seinem Start zu einem der größten Einkaufsevents entwickelt.

Noch mehr Infos gibt’s im Prime Gaming Blog.