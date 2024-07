Die Indie Arena Booth auf der gamescom begeistert auch dieses Jahr wieder die Gaming-Community. Als zentraler Treffpunkt für Indie-Spiele bietet die IAB die größte Auswahl an innovativen und spannenden Indie-Titeln. Besucher können über 160 Spiele aus 37 Ländern anspielen und neue Gaming-Highlights entdecken. Wir geben einen Überblick über das Lineup.

Actionreich & gemütlich

Die Indie Arena Booth hält auch auf der diesjährigen Gamescom wieder einen umfangreichen Spielekatalog für Gaming-Fans bereit. So können sich Action-Fans in Jötunnslayer: Hordes of Hel den Horden der Hölle stellen oder im Platformer Sacre Bleu aus der Bastille entkommen. Für Liebhaber von Metroidvania-Spielen gibt es Somber Echoes, das in einem griechisch-römischen Raumschiff spielt.

Wer es gerne gemütlich mag, wird auf der Indie Arena Booth ebenfalls fündig. In Tavern Talk leiten Spieler eine Fantasy-Kneipe und suchen gleichzeitig nach der großen Liebe. Darüber hinaus können Interessierte in Doronko Wanko als Zwergspitz möglichst viel Dreck machen. Oder sie bauen in Winter Burrow als kleines Nagetier eine Heimat .

Grafik- & Story-Highlights bei der Indie Arena Booth

Spiele mit beeindruckenden Artstyles sind auf der Indie Arena Booth ebenfalls zahlreich vertreten. So kombiniert Keylocker Anime-Design mit Cyberpunk-Pixeloptik, während 30 Birds Inspiration aus persischer Kunst zieht. Ebenfalls künstlerisch geht es in Hieronymus zu. Der Titel entführt Spieler in eine surreal-fantastische Welt, die an die Werke von Hieronymus Bosch erinnert.

Auch narrative Games kommen nicht zu kurz. Moses and Plato – Last Train to Clawville bietet ein Detektivabenteuer mit ahnungslosen Fuchs-Detektiven. Dahingegen präsentiert The Darkest Files ein historisches Gerichtsdrama. Goodbye Seoul nimmt Spieler mit auf eine melancholische Reise durch ein postapokalyptisches Seoul.

Einige Spiele der Indie Arena Booth entziehen sich jeder Kategorisierung. Henry Halfhead erzählt die Lebensgeschichte eines halben Kopfes, während Netherworlds den wilden Abenteuern einer Qualle folgt. In ANTRO, ein Rhythmus-Rätsel-Plattformer, schlüpfen Spielende in Rolle eines nihilistischen Paketausträgers. Sie laufen im Klang von Hip Hop und Elektro Parkour.

Weltpremieren & mehr

Wie es sich für einen Showcase von Weltrang gehört, gibt es auf der Indie Arena Booth auch einige Weltpremieren zu bestaunen. ChromaGun 2: Dye Hard, Morriton Manor Stories: Nordic Whispers, The Merlies und Usual June sind zum ersten Mal spielbar. Lang erwartete Fan-Lieblinge wie Slay the Princess – The Pristine Cut und Yes Your Grace: Snowfall runden das Angebot ab.

Das gesamte Lineup könnt ihr euch hier ansehen.

Besucher der diesjährigen Gamescom können die Titel der Indie Arena Booth vom 21. bis 25. August in Halle 10.2 ausprobieren. Wer nicht vor Ort dabei ist, kann während des dazugehörigen Steam-Events die Demos testen. Weitere Infos zur diesjährigen Gamescom findet ihr hier.