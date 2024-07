Die Hansestadt Hamburg verwandelt sich in einen magischen Treffpunkt für Harry-Potter-Fans aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Seit der Premiere von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ im Dezember 2021 zieht Hamburg unzählige Anhänger der Zauberwelt an. Dieses Jahr setzen Warner Bros. Discovery Deutschland und die Macher der Show noch einen drauf: Am 1. September 2024 findet auf dem Hamburger Großmarkt sowie im Harry-Potter-Theater das erste „Back to Hogwarts“ Fan-Event in Deutschland statt.

Quelle: Warner Bros. Games

Traditionell feiern Fans weltweit am 1. September das „Back to Hogwarts“-Event. Dieses Jahr haben auch deutsche Fans die einzigartige Möglichkeit, in Hamburg hautnah dabei zu sein. Der Eintritt ist kostenlos, was die Veranstaltung noch attraktiver macht.

Die Tore des Großmarktes öffnen am 1. September um 10:00 Uhr. Um 11:00 Uhr wird das erste „Back to Hogwarts“ Fan-Event offiziell eröffnet – eine Anspielung auf den Moment, in dem der Hogwarts-Express in der Geschichte von Gleis 9 ¾ in ein neues Schuljahr abfährt. Bis 17:00 Uhr erwartet die Besuchenden auf zwei Bühnen und einer großzügigen Eventfläche ein magisches Programm. Dazu gehören Überraschungsgäste, prominente Harry-Potter-Fans und Kostproben der Show „Harry Potter und das verwunschene Kind“.

Das „Back to Hogwarts“ Fan-Event bietet auch Stände von Partnern wie dem CARLSEN Verlag, Elbenwald und der LEGO Marke. Fans können sich auf ein umfangreiches Tagesprogramm freuen, das zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wird. Alle aktuellen Informationen rund um das „Back to Hogwarts“ Fan-Event und das Programm des Tages sind auf der offiziellen Website verfügbar.

Hintergründe zu „Back to Hogwarts“

Aber was genau ist „Back to Hogwarts“? Dieser Tag, der in den Büchern von J.K. Rowling am 1. September gefeiert wird, markiert den Beginn des neuen Schuljahres für die Schulgemeinschaft von Hogwarts. Was als kleine Versammlung eingefleischter Fans in London begann, hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Jetzt bringt Hamburg diesen Zauber mit dem „Back to Hogwarts“ Fan-Event nach Deutschland.

Seit der Veröffentlichung von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ im Jahr 1998 ist die Faszination um Harry Potter ungebrochen. Die Bücher wurden in 85 Sprachen übersetzt und über 600 Millionen Mal verkauft. Auch die Kinofilme und das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ begeistern Millionen von Fans weltweit. Das „Back to Hogwarts“ Fan-Event in Hamburg verspricht, ein weiteres Highlight für alle Harry-Potter-Enthusiasten zu werden.

Mit Hogwarts Legacy selbst zum Zauberstab greifen

Für alle, die die magische Welt noch intensiver erleben möchten, ist das beliebte Videospiel Hogwarts Legacy ein Muss. Es ermöglicht Spielern, die zauberhafte Welt von Hogwarts zu erkunden und eigene Abenteuer zu erleben.

Beim „Back to Hogwarts“ Fan-Event in Hamburg können sich Fans über die neuesten Updates und Entwicklungen rund um Hogwarts Legacy informieren und ihre Leidenschaft für die magische Welt teilen. Weitere Details zu Hogwarts Legacy findet ihr in der folgenden Übersicht.