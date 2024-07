Activision hat in dieser Woche gute Neuigkeiten zum kommenden Call of Duty-Titel bekannt gegeben. Im Spätsommer soll an zwei Terminen die Multiplayer-Beta zu Black Ops 6 abgehalten werden. Sie bietet Interessierten die Möglichkeit, das innovative Omni-Bewegungssystem und viele neue Karten zu testen.

Die Multiplayer-Beta von Black Ops 6 soll in zwei Phasen abgehalten werden. An der ersten können lediglich Vorbesteller und Abonnenten des Xbox Game Pass Teilnehmen. Sie findet zwischen dem 30. August um 18 Uhr und dem 4. September um 18 Uhr statt. Wie Activision bekannt gegeben hat, wird die Beta auf allen Plattformen gleichzeitig live gehen.

Die zweite Phase gilt schließlich als Offene Beta und richtet sich somit an alle interessierten Community-Mitglieder. Sie startet am 6. September um 18 Uhr und endet am 9. September um 18 Uhr.

Wer also nicht vorbestellen oder ein Game Pass-Abo abschließen möchte, sollte sich diesen Termin unbedingt vormerken, um erste Einblicke in Black Ops 6 zu erhalten. Weitere Details zum Ablauf der Beta findet ihr hier.

Black Ops 6: Vorbestellungen und exklusive Inhalte

Um den Vorverkauf von Black Ops 6 möglichst schmackhaft zu gestalten, bietet Activision zusätzliche Boni. Die Vault Edition bietet Zugang zu exklusiven Inhalten, darunter die fünf Meisterkunst-Waffen und einen spielbaren Operator aus dem „Jäger gegen Gejagte“-Paket. Diese zusätzlichen Inhalte bereichern das Spielerlebnis und geben Vorbestellern einen klaren Vorteil während der Beta und im Hauptspiel.

Darüber hinaus findet zwei Tage vor Beginn der zugangsbeschränkten Beta die neuste Ausgabe des Call of Duty Next statt. Es wird erwartet, dass während des Events weitere Details zur Handlung und dem Gameplay von Black Ops 6 bekannt gegeben werden.

Zur Zeit wissen wir lediglich, dass die Kampagne in den frühen 1990er Jahren spielt. In einer alternativen Geschichte infiltriert eine dunkle Macht die US-Regierung. Die Spieler müssen als Abtrünnige gegen das System kämpfen, das sie einst geschaffen haben. Intrigen, Misstrauen und psychologische Enthüllungen stehen im Vordergrund. Dazu findet ihr weitere Details hier.

Call of Duty: Black Ops 6 wird von Activision veröffentlicht und von Treyarch in Zusammenarbeit mit Raven Software entwickelt. Weitere Studios wie Infinity Ward und Sledgehammer Games unterstützen die Entwicklung. Der vollständige Release des Spiels ist für den 25. Oktober 2024 auf PC, PlayStation und Xbox geplant. Weitere Details zum Game findet in der folgenden Übersicht.