A44 Games und Kepler Interactive haben ihre Kräfte gebündelt, um ein packendes neues Action-RPG, Flintlock: The Siege of Dawn, auf den Markt zu bringen. Jeder, der auf coole Fantasy-Action steht kann es für die Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erwerben. Die Veröffentlichung auf Xbox Game Pass und PC Game Pass macht es für Abonnenten dieser Dienste noch zugänglicher.

Eine Reise in die Dunkelheit und Magie

Flintlock: The Siege of Dawn entführt die Spieler in eine faszinierende, aber gefährliche Welt. Hier übernimmt man die Rolle von Nor Vanek, einer tapferen Kriegerin. Zusammen mit ihrem mystischen Begleiter Enki kämpft sie gegen übermächtige Götter und ihre furchterregende Armee der Toten. Die Geschichte dreht sich um die Rückeroberung der verlorenen Stadt Dawn, während die Welt im Chaos versinkt. Nor und Enki müssen ihre Fähigkeiten im Umgang mit Schießpulver und Magie perfektionieren, um die immer stärker werdenden Feinde zu besiegen. Nur so können sie die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren.

Die Welt von Flintlock: The Siege of Dawn ist reich an Details und bietet eine Vielzahl von einzigartigen Schauplätzen. Spieler können belagerte Dörfer befreien und so für mehr Ordnung sorgen. Mit Nors schwarzpulverbasierten Fähigkeiten und Enkis magischen Kräften können mächtige Ausrüstungsgegenstände mit einzigartigen Eigenschaften gefunden und verbessert werden. Diese Reise zur Rache verlangt von Nor mehr als nur militärisches Geschick. Sie muss zu einer echten Heldin werden, um die Menschheit vor den drohenden Göttern zu retten.

Exklusive Inhalte und epische Abenteuer

Flintlock: The Siege of Dawn ist nicht nur digital erhältlich, sondern auch in einer speziellen physischen Deluxe-Edition für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Diese Edition bietet den Spielern das komplette Spiel, einen digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook sowie zusätzliche DLC-Kosmetikinhalte für Nor. Darüber hinaus erhalten Käufer die exklusive Champions-Pistole und Champions-Axt, um noch besser gegen die Feinde gewappnet zu sein.

Das Spiel ist ab sofort für €39,99 verfügbar und bietet mit seiner Mischung aus intensivem Gameplay und einer packenden Geschichte ein umfassendes Spielerlebnis. Die nahtlose Integration von Magie und Schießpulver, kombiniert mit der fesselnden Erzählweise, macht Flintlock: The Siege of Dawn zu einem Muss für alle Action-RPG-Fans.