Mit dem kommenden Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard steht uns ein wahres Epos bevor, das nicht nur durch seine Geschichte, sondern vor allem durch die Vielzahl an Dialogen und Charakteren glänzen wird. BioWare, bekannt für seine tiefgehenden Erzählungen und komplexen Figuren, hebt das Spielerlebnis auf eine neue Stufe. Das Spiel übertrifft seine Vorgänger in vielerlei Hinsicht, insbesondere in der Menge an Dialogen, die die Spieler erwarten können.

In Dragon Age: The Veilguard sollen etwa 140.000 Dialogzeilen enthalten sein, was es zum gesprächigsten Spiel des Studios macht. Zum Vergleich: Der Vorgänger Dragon Age: Inquisition enthielt bedeutend weniger, obwohl es bereits für seine umfangreiche Erzählweise bekannt war. Diese Vielzahl an Dialogen verspricht, den Spielern ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten, indem es ihnen ermöglicht, tiefer in die Welt und die Geschichten der Figuren einzutauchen. Der Creative Director John Epler betont, dass der Prozess, die Stimmen für rund 700 Charaktere aufzunehmen, ein langwieriger war, aber notwendig, um die Qualität und Tiefe des Spiels zu gewährleisten.

Ein beeindruckendes Ensemble: Vielfalt der Charaktere

Ein weiteres herausragendes Merkmal von Dragon Age: The Veilguard ist die schiere Anzahl und Vielfalt der Charaktere, die das Spiel bevölkern. Insgesamt wurden etwa 700 Charaktere für das Spiel entwickelt, die jeweils ihre eigenen Geschichten und Motivationen mitbringen. Der Casting-Prozess begann bereits vor fünf Jahren. Das zeigt, wie viel Sorgfalt in die Auswahl der Sprecherinnen und Sprecher floss. Besonders interessant ist die Figur Rook, für die es in der englischen Version vier verschiedene Stimmen gibt, um sowohl britisches als auch amerikanisches Englisch abzudecken.

Die Entscheidung, verschiedene Akzente und Sprechweisen einzubauen, zeigt den hohen Anspruch, den BioWare an die Authentizität und Vielfalt der Spielwelt stellt. Dies ermöglicht den Spielern nicht nur, eine reiche und vielfältige Welt zu erleben, sondern auch, sich stärker mit den Charakteren zu identifizieren, indem sie durch die verschiedenen Sprachstile und -nuancen eine breitere Palette an kulturellen Hintergründen und Persönlichkeiten kennenlernen.