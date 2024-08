Discord-Nutzer und Rollenspielfans könenn sich freuen. Die beliebte virtuelle Tabletop-Plattform Roll20 ist seit dem Wochenende direkt in Discord integriert. Diese neue Funktion ermöglicht es Spielern, ohne Umwege in ihre Lieblings-Rollenspiele einzutauchen. Die Integration ist komplett kostenlos und auf jedem Discord-Server verfügbar, was die Planung und Durchführung von Spielsessions enorm vereinfacht.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Roll20

Roll20 ist eine Online-Plattform, die es Spielern ermöglicht, Tabletop-Rollenspiele virtuell zu spielen. Ursprünglich als Webanwendung konzipiert, bietet Roll20 eine Vielzahl von Tools, um traditionelle Rollenspiele digital abzubilden. Spieler können Karten, Tokens, Charakterbögen und Würfel direkt auf der Plattform verwenden. Roll20 unterstützt zahlreiche bekannte Rollenspiele. Dazu gehören Dungeons & Dragons, Pathfinder, Cyberpunk RED oder auch Call of Cthulhu. Die Plattform ist besonders nützlich für Gruppen, die geografisch verteilt sind und daher nur online zusammenfinden können.

Revolution im Rollenspiel: Roll20 direkt in Discord

Die nahtlose Integration von Roll20 in Discord bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Spieler können jetzt ihre Karten, Tokens und Charakterbögen direkt in Discord nutzen und dabei die integrierten Sprach- und Video-Features der Plattform verwenden. Das lästige Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen gehört damit der Vergangenheit an. Egal, ob du ein erfahrener Spielleiter oder ein Neuling bist, der gerade sein erstes Abenteuer plant, diese Neuerung macht das Spielen einfacher und zugänglicher als je zuvor.

Der Start mit Roll20 in Discord ist denkbar einfach. Folgende Schritte führen direkt ins Abenteuer:

Trete einem Sprachkanal auf einem beliebigen Server bei oder erstelle einen neuen. Klicke auf das Raketen-Symbol und wähle Roll20 aus. Lade Freunde in den Kanal oder die Aktivität ein. Melde dich an oder registriere dich (nur beim ersten Start). Beginne dein Abenteuer!



Dank dieser Integration können Spieler ihre bestehenden Roll20-Kampagnen weiterführen oder neue Spiele starten, ohne Discord verlassen zu müssen. Die Unterstützung von neun beliebten Systemen macht den Einstieg leicht, selbst für Erstspieler. Kostenlose Starter-Abenteuer bieten zudem eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, neue Spiele auszuprobieren. Weitere Informationen findet ihr im Blog.

Alles Wichtige im Detail

Die Roll20-Aktivität kostenlos für alle auf Discord ist für Windows, Mac OS und Linux verfügbar und kann über den Discord-Desktop-Client oder die Webanwendung genutzt werden. Alle bestehenden Kampagnen, Charaktere und Marktplatzinhalte bleiben synchronisiert und sind sowohl in der Roll20-Aktivität auf Discord als auch auf Roll20.net zugänglich.

Dungeon & Dragons in Dead by Daylight

Funktionen wie Dynamic Lighting und andere Pro/Plus-Features sind ebenfalls integriert, wobei einige Pro-Funktionen eine vorherige Konfiguration auf Roll20.net erfordern. Spiele, die in der Roll20-Aktivität auf Discord erstellt werden, sind standardmäßig in die Jumpgate-Beta integriert, was für ein reibungsloseres Spielerlebnis sorgt. Alle Spieler müssen im selben Sprachkanal auf Discord angemeldet sein, um die Roll20-Aktivität optimal nutzen zu können. Roll20s integrierte Sprach- und Videofunktionen bleiben auf Roll20.net verfügbar, sind jedoch nicht in der Discord-Aktivität enthalten, um Verwirrung zu vermeiden.Alle Roll20-User können die Aktivität kostenlos nutzen.

Noch mehr RPG-Vergnügen findet ihr in der folgenden Übersicht.