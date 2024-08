Mit dem Beginn des neuen Monats August 2024 dürfen sich PlayStation-Plus-Abonnenten auf eine spannende Auswahl kostenloser Spiele für PS4 und PS5 freuen. Ab dem 6. August stehen drei verschiedene Titel zum Download bereit, die eine bunte Mischung aus Abenteuer, Horror und düsterem Märchen bieten. „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ ist das perfekte Spiel für Fans der ikonischen Weltraum-Saga, kombiniert mit dem charmanten Humor und den kreativen Möglichkeiten, die die LEGO-Spiele so beliebt machen. Spieler können die epischen Momente der neun Star-Wars-Filme in einer fröhlichen, spielerischen Art nacherleben und gemeinsam im Koop-Modus die Galaxie erkunden.

Das zweite Highlight des Monats ist „Five Nights at Freddy’s: Security Breach“, das die Spieler in eine spannende Horrorwelt entführt. In der Rolle eines jungen Helden gilt es, eine Nacht voller Gefahren in einem verwunschenen Vergnügungspark zu überstehen. Mit einer intensiven Atmosphäre und bedrohlichen animatronischen Wesen bietet dieses Spiel reichlich Nervenkitzel und fordert die Nerven der Spieler heraus.

Dunkle Märchen und epische Kämpfe

„Ender Lilies: Quietus of the Knights“ rundet das August-Portfolio mit einem klassischen Metroidvania-Erlebnis ab. In einer düsteren, atmosphärischen Welt begleiten Spieler ein junges Mädchen und mysteriöse Ritter auf einer gefährlichen Reise. Die detaillierte Grafik und der bewegende Soundtrack schaffen eine fesselnde Atmosphäre, die die Spieler tief in die Geschichte eintauchen lässt. Die Erzählung entfaltet sich allmählich und enthüllt eine tragische, emotionale Geschichte, die die Spieler in ihren Bann zieht.

Diese Spiele stehen ausschließlich PlayStation-Plus-Abonnenten zur Verfügung, und nur wer über ein aktives Abonnement verfügt, kann diese „Gratis“-Spiele genießen. Es ist daher empfehlenswert, das Abonnement aufrechtzuerhalten, um keine dieser spannenden Neuerscheinungen zu verpassen. Wer noch nicht die Juli-Spiele aktiviert hat, sollte sich beeilen, da diese bald nicht mehr verfügbar sein werden. Der August verspricht abwechslungsreiche Gaming-Erlebnisse, die sowohl Solo-Abenteurer als auch Freunde des gemeinsamen Spielens begeistern werden.