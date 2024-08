Ubisoft nutzt die diesjährige gamescom, um zwei seiner kommenden Highlights, „Star Wars Outlaws“ und „Assassin’s Creed Shadows“, vorzustellen. Diese beiden Spiele stehen im Mittelpunkt des Ubisoft-Messestands in Halle 6.1, der speziell gestaltete Bereiche bietet, die den Besuchern ein intensives Spielerlebnis ermöglichen. Für „Star Wars Outlaws“ stehen 100 Anspielstationen bereit, an denen die Besucher eine exklusive Mission spielen können. Diese frühe Anspielmöglichkeit bietet einen einzigartigen Vorgeschmack, bevor das Spiel offiziell am 30. August erscheint. Für Zuschauer gibt es zudem eine spezielle Area, in der sie das Geschehen beobachten können. Der Zugang zu diesem Bereich ist jedoch erst ab 16 Jahren möglich.

„Assassin’s Creed Shadows“ nimmt die Spieler mit auf eine Reise ins feudale Japan. Die Präsentation des Spiels findet in einem eigens dafür eingerichteten Kino statt, das Platz für 400 Zuschauer bietet. Hier können die Besucher die unterschiedlichen Spielstile der beiden Hauptcharaktere, Naoe und Yasuke, live erleben. Diese Veranstaltung bietet eine seltene Gelegenheit, direkt von den Entwicklern Einblicke in das neue Abenteuer zu erhalten und erste Eindrücke zu sammeln.

Actiongeladene Events und interaktive Erlebnisse

Neben den großen Spielvorstellungen bietet Ubisoft weitere spannende Aktivitäten auf der gamescom. Am 23. August können Fans im Xperion am Hansaring das europäische Finale des R6 Combine erleben, bei dem die besten Rainbow Six Siege-Teams um ein Preisgeld von 20.000 Euro kämpfen. Zeitgleich haben Besucher die Chance, in der exklusiven XDefiant-Arena ihre Fähigkeiten im neuen Arcade-Shooter von Ubisoft unter Beweis zu stellen.

Ein besonderes Highlight für Cosplayer ist das kostenlose Fotoshooting am Assassin’s Creed-Stand, organisiert vom renommierten Cosplay-Fotografen eosAndy. Teilnehmer, die im Assassin’s Creed-Kostüm erscheinen, können zudem am #AssassinsCreedCosplayContest teilnehmen und Preise von BenQ gewinnen. BenQ sorgt auch als Hardware-Partner mit hochauflösenden Monitoren für ein hochwertiges Spielerlebnis am Star Wars Outlaws-Stand.

Für Fans der Anno-Serie gibt es ein besonderes Event: das Anno Builders Event am 21. August in der Roonburg in Köln. Hier können die Teilnehmer direkt mit den Entwicklern ins Gespräch kommen und über die neuesten Entwicklungen diskutieren. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Möglichkeit, sich mit anderen Fans auszutauschen und Feedback direkt an das Entwicklerteam zu geben.

Ubisofts Stand auf der gamescom verspricht ein umfassendes Erlebnis mit aufregenden Einblicken in kommende Spiele, interaktiven Aktivitäten und exklusiven Fan-Events. Weitere Informationen und Neuigkeiten sind auf den offiziellen Kanälen von Ubisoft zu finden.