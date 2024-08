Ein guter Gaming-Monitor wirkt sich erheblich auf das Gamingerlebnis aus, weshalb bei einem soliden Setup ein performanter Monitor nicht fehlen darf. Heute schauen wir uns das Modell VX2758A-2K-PRO der Marke ViewSonic an, ein 27-Zoll-Monitor mit einer QHD-Auflösung (2560x1440 Pixel) und einer Bildwiederholrate von 170Hz. Der Monitor ist aktuell für 239 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich. Diese Daten klingen auf den ersten Blick schonmal vielversprechend, aber wie schlägt sich der Monitor im echten Gaming-Alltag?

Der ViewSonic VX2758A-2K-PRO verspricht gestochen scharfe Bilder und flüssiges Gameplay, was für viele Gamer wirklich entscheidend ist. In unserem Review nehmen wir den Monitor aber etwas genauer unter die Lupe und nehmen Bezug zu Design und Verarbeitung über Bildqualität und alle extra Features, die dieser Monitor bietet.

Design und Verarbeitung

Design-technisch ist der ViewSonic VX2758A-2K-PRO eher in die Kategorie klassiches Design einzuordnen. Hier liegt der Bildschirm mit seinem schlanken Design und dünnem Rahmen im guten Mittelfeld, was auch ein Vorteil ist, da er sich so an jedes Setup anpassen lässt. Die Aussparung im Ständer sorgt auch dafür, dass der Monitor nicht so viel visuellen Raum einnimmt und weniger klobig wirkt wie manch anderer.

Bei der Verarbeitung gibt es nichts zu Mängeln, alle Teile machen einen soliden Eindruck und fühlen sich überhaupt nicht billig oder zu dünn an. Der Standfuß wirkt stabil und wackelt bei keinem der beliebigen Einstellungswinkel und gibt dem klassichen Design einen futuristischen touch.

Specs, specs, specs ...

Auch wenn vielen Gamern die Ästhetik ihres Setups und das Design der einzelnen Elemente sehr am Herzen liegen, sind die meisten nur auf eins fokussiert: Was genau kann der Monitor denn?

Hier hat der ViewSonic VX2758A-2K-PRO auch einige Goodies zu bieten, vor allem für das Preissegment in dem sich der Monitor befindet. Wie bereits erwähnt, könnt ihr eine Auflösung von 2560x1440 Pixeln über eine Größe von 27 Zoll bekommen, welche auf einem SuperClear IPS-Panel laufen. Der Vorteil dieses Paneltypen liegt in der enormen Farbgenauigkeit, den bestmöglichen Betrachtungswinkeln und der Eliminierung von Ghosting und Schlierenbildung, was unter anderem ein Problem von VA-Paneln ist.

Der Monitor ist Größen-Technisch vielleicht nicht unbedingt ausreichend für einen immersiven Kinoabend, jedoch eignet sich dieses Modell besonders für zackige Shooter oder allgemein Spiele, die eine schnelle Reaktionszeit erfordern.

Da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt - Reaktionszeit. Hier verspricht der ViewSonic VX2758A-2K-PRO eine sehr kurze von 1ms MPRT. Gekoppelt mit der variablen Bildwiederholrate von 60 bis 170 Hz kann man sicher sein, dass man in während einer schwitzigen Runde Helldivers nicht vom eigenen Monitor im Stich gelassen wird.

Wem das noch nicht reicht, kann sich auch an der AMD FreeSync Premium Kompatibilität erfreuen. Diese sorgt für ruckelfreies Gameplay, weniger abgehackte Frames und eine insgesamt flüssigere, artefaktfreie Grafik bei so gut wie jedem Spiel.

Wer größeren Wert auf Farbdarstellung legt, wird beim ViewSonic VX2758A-2K-PRO auch nicht enttäuscht. Der Bildschirm bietet hier nicht nur eine Helligkeit von 300cd/m² und einen Kontrast von sagenumwobenen 80.000.000:1, sondern auch eine präzise Farbdarstellung von 1,07 Mrd. Farben (Milliarden, nicht Millionen). Diese deckt den SRGB Farbraum zu 99 % ab, sowie das noch größere DCI-P3 Spektrum um 95 % wodurch sich der ViewSonic auch für die eine oder andere Grafikarbeit eignet.

Alle, die noch etwas mehr möchten, können sich an der HDR10-Unterstützung erfreuen, welche viel mehr Farbnuancen und detailliertere Abstufungen innerhalb der Helligkeitsbereiche verspricht.

Beim letzten Punkt der Specs geht es natürlich um die Anschlussmöglichkeiten. Irgendwie muss der Bildschirm ja auch mit dem Computer kommunizieren. Und das läuft auch ganz einfach über einen der zwei HDMI 2.0 Anschlüsse oder den Displayport (1.4). Für externe Lautsprecher ist mit dem 3,5 mm Audio-Ausgang auch gesorgt.

Der ViewSonic VX2758A-2K-PRO ist mit seinem Featureset und schlankem Design im Handel für einen kompetitiven Preis von 239 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.