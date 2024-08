Seit der Ankündigung steht fest, dass A Quiet Place: The Road Ahead noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ein konkretes Release-Datum haben Stormind Games und Saber Interactive allerdings noch nicht bekannt gegeben. Dafür leakte der offizielle PlayStation-Twitter-Account in der Nacht das Release-Datum.

A Quiet Place: The Road Ahead ist in der vergangenen Nacht bereits zu einem Horrorspektakel für die Social Media-Manager von PlayStation geworden. Denn der offizielle Twitter-Account hatte in einem Post das offizielle Release-Datum enthüllt. Laut dem Tweet soll das Horrorgame am 17. Oktober erscheinen, also mitten im sogenannten „Spooktober“.

Mittlerweile ist der Tweet wieder gelöscht, doch gibt es glücklicherweise einen Screenshot, der den Fauxpas festgehalten hat.

In A Quiet Place: The Road Ahead schlüpfen wir in die Rolle der Protagonistin Alex. Die College-Studentin findet sich gemeinsam mit ihrem Freund Martin und deren beiden Familien in einer ausweglosen Situation wieder. Nachdem eines Tages ein gewaltiger Meteor auf die Erde stürzt, suchen geräuschsensible, fleischfressende Aliens den Planeten heim. Gerade für unsere Protagonistin ist dies ein herber Schlag, denn sie ist nicht nur Asthmatikerin und daher dringend auf Medikamente angewiesen. Sie stellt knapp hundert Tage nach Beginn dieser außerirdischen Invasion fest, dass sie schwanger ist.

Der kürzlich veröffentlichte Story-Trailer gibt weitere Informationen dazu.

So entbrennt ein besonders harter Kampf ums Überleben, der sowohl von spannendem Stealth- als auch actionreichen Combat-Elementen geprägt ist. Damit greift das Horrorgame die packende Rahmenhandlung des „A Quiet Place“-Filmfranchise auf und lässt Spielende selbst in die Rolle von Überlebenden schlüpfen.

Wann wird das Release-Datum offiziell enthüllt?

Nun stellt sich die Frage, wie Stormind Games und Saber Interactive auf das Malheur von PlayStation reagieren. Da der Leak von offizieller Seite erfolgt ist, könnte es sein, dass Entwickler und Publisher im Laufe des heutigen Tages das Release-Datum offiziell bestätigen. Andererseits ist die diesjährige Gamescom in greifbare Nähe gerückt. So ist es auch möglich, dass man den Veröffentlichungstermin von A Quiet Place: The Road Ahead erst auf der großen Bühne bekannt geben möchte.

Wir werden euch über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Weitere Informationen zu A Quiet Place: The Road Ahead findet ihr in der folgenden Übersicht.