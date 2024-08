Gestern hat Nintendo einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom veröffentlicht. Dieser bietet uns nicht nur einen neuen Blick auf Hyrule mit frischem Gameplay. Er hält auch bekannte Gesichter für uns bereit.

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom tauchen Spielende in die weitläufigen und vielfältigen Landschaften von Hyrule ein. Dazu gehören die zentrale Hochebene, die entlegene Gebiete der Gerudo-Wüste und der Vulkan Eldin. Diese unterschiedlichen Regionen bieten nicht nur visuelle Abwechslung, sondern auch zahlreiche Herausforderungen und Rätsel, die es zu lösen gilt.

Alte & neue Bekannte

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom steht die titelgebende Prinzessin Zelda selbst im Mittelpunkt der Handlung. Eine mysteriöse Bedrohung lässt überall in Hyrule Risse entstehen, in denen Bewohner spurlos verschwinden. Um sie zu retten begibt sich Zelda auf eine abenteuerliche Reise, auf der sie sowohl alten Bekannten als auch neuen Figuren begegnet. Mit ihnen kann die Heldin nicht nur einen netten Plausch halten. Die Figuren halten auch neue Quests und Herausforderungen für die Prinzessin bereit.

Um den Überblick zu behalten, führt Zelda ein Tagebuch, in dem alle Missionen festgehalten werden. Zudem können Spielende über das Land verstreute Wegfreunde entdecken, die schnelles Reisen ermöglichen. Auch Zeldas treues Pferd sorgt für eine zügige Fortbewegung.

Gameplay im Einklang mit Echos

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erhält Zelda Unterstützung vom ätherischen Wesen Tri. Dieses erlaubt ihr den Tri-Stab zu nutzen, mit dem sie mächtige Echos erschaffen kann. Diese Echos können als Kopien von Objekten oder Monstern erschaffen werden, um knifflige Rätsel zu lösen oder in Kämpfen zu unterstützen. Dazu könnt ihr hier mehr erfahren.

Ein besonderes Gameplay-Element in Echoes of Wisdom ist die Kraft des Einklangs. Diese Fähigkeit erlaubt es Zelda, Objekte zu bewegen oder ihnen zu folgen, was zahlreiche kreative Lösungen für Rätsel und Hindernisse bietet. Mit dem Umgekehrten Einklang kann Zelda auch selbst den Bewegungen von Kreaturen oder Objekten folgen, was neue Wege und Möglichkeiten eröffnet.

Die neue Nintendo Switch Lite Hyrule Edition

Zusammen mit dem Spiel erscheint auch die Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, die ein besonderes Highlight für Fans der Serie darstellt. Die goldfarbene Konsole ist mit dem Hylianischen Wappen und einem Triforce-Motiv verziert und bietet eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket, die Zugang zu vielen klassischen Zelda-Spielen bietet.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September für die Nintendo Switch. Weite Einblicke in das beliebte Franchise bekommt ihr hier.