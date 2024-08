Capcom hat sein Line-Up für die Gamescom 2024 angekündigt. Während der Messe feiert das Unternehmen das globale Debüt von Monster Hunter Wilds sowie die Ace Attorney Investigations Collection und Monster Hunter Now.

Monster Hunter-Fans kommen auf ihre Kosten

Während der diesjährigen Gamescom bringt Capcom das Abenteuer nicht nur an die Screens sondern auch in die physische Welt. Auf insgesamt 900 Quadratmetern können Interessierte in die Welt von Monster Hunter Wilds eintauchen, indem sie beispielsweise an 60 Demo-Stationen den Titel ausprobieren. Produzent Ryozo Tsujimoto und das Entwicklerteam geben tiefe Einblicke ins Spiel. Das Game erscheint 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Darüber hinaus feiert Monster Hunter Now sein einjähriges Jubiläum, weshalb auch Niantic am Stand vertreten sein wird. Zur Feier des Jubiläums können Fans neue Monster und andere Inhalte entdecken. Eine AR-Kamera-Aktivierung und eine spezielle Quest bieten zusätzliche Unterhaltung.

Weitere Titel am Capcom Stand

Doch nicht nur Monster Hunter-Fans kommen am Capcom-Stand auf ihre Kosten. Interessierte können auch Terry Bogard, den ersten Gastcharakter von Street Fighter 6, anspielen. Er soll im Herbst diesen Jahres im Spiel verfügbar werden.

Ebenfalls am Capcom-Stand verfügbar ist die Ace Attorney Investigations Collection. Aus zwei klassischen Titeln bestehende Sammlung soll am 6. September erscheinen. Teil der Sammlung ist Ace Attorney Investigations 2, das zum ersten Mal im Westen verfügbar sein wird.

Auch das Action-Strategie-Spiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess können Interessierte am Capcom-Stand ausprobieren. Als Protagonist Soh retten die Spieler die Dorfbewohner. Seit Kurzem ist das Game auf verschiedenen Plattformen verfügbar.

Livestreams zur Gamescom

Während der Gamescom wird Capcom live aus Köln einige Streams übertragen. Diese enthalten unter anderem Präsentationen des Entwicklungsteams zu Monster Hunter Wilds. Produziert werden diese Übertragungen von RocketBeans TV. Die bekannte Produktionsfirma wird tägliche Sendungen für das deutschsprachige Publikum präsentieren.

Neben Capcom werden auch andere, hochkarätige Gaming-Studios auf der diesjährigen Gamescom zugegen sein. In der folgenden Übersicht erhaltet ihr weitere Informationen zu den diesjährigen Ausstellern.