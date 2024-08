Die Vorfreude in der Gaming-Welt ist spürbar, denn Kratos, der unerschrockene Krieger aus der nordischen Mythologie, steht kurz davor, seine Rückkehr auf den PC zu feiern. Nach einer langen Wartezeit und vielen Spekulationen gibt es nun endlich detaillierte Informationen zur bevorstehenden Portierung von God of War Ragnarök, einem der meist gefeierten Action-Adventures der letzten Jahre. Doch die imposante Rückkehr von Kratos und seinem Sohn Atreus fordert den Spielern einiges ab – insbesondere in puncto Hardware. Wer plant, in diese gewaltige Welt einzutauchen, sollte sicherstellen, dass der eigene Rechner der Aufgabe gewachsen ist. Denn die technischen Anforderungen, um dieses Abenteuer in seiner vollen Pracht zu erleben, sind alles andere als gering.

Mit einer beeindruckenden Dateigröße von 190 GB verlangt God of War Ragnarök nicht nur Speicherplatz, sondern auch eine leistungsstarke SSD, um die atemberaubenden Details der Welt von Midgard ohne Verzögerungen darstellen zu können. Besonders Spieler, die das Spiel in 4K-Auflösung mit maximalen Grafikeinstellungen genießen möchten, benötigen eine entsprechend leistungsstarke Grafikkarte wie die Nvidia GeForce RTX 4070 Ti oder die AMD Radeon RX 7900 XT. Selbst auf niedrigeren Einstellungen bleibt das Spiel eine Herausforderung, die Enthusiasten und Gelegenheitszocker gleichermaßen fordert. Nur wer seinen Speicherplatz optimal nutzt, wird Kratos‘ epische Reise in all ihrer Intensität erleben können.

Mittelklasse-Rechner aufgepasst: Kratos verlangt euch alles ab

Minimum Empfohlen Hoch Performance Ultra Geeignet für 1080p, 30 FPS, niedrige Einstellungen 1080p, 60 FPS, mittlere Einstellungen 1440p, 60 FPS, hohe Einstellungen 4K, 60 FPS, hohe Einstellungen 4K, 60 FPS, Ultra Einstellungen Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Prozessor (CPU) Intel Core i5-4670K oder AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 5500 XT Nvidia GeForce RTX 2060 Super oder AMD Radeon RX 5700 XT Nvidia GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800 Nvidia GeForce RTX 3080 Ti oder AMD Radeon RX 6900 XT Nvidia GeForce RTX 4070 Ti oder AMD Radeon RX 7900 XT Arbeitsspeicher 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Speicherplatz 190 GB SSD 190 GB SSD 190 GB SSD 190 GB SSD 190 GB SSD

Trotz der gewaltigen Anforderungen an die Hardware gibt es gute Nachrichten für Besitzer von Mittelklasse-Rechnern: God of War Ragnarök ist auch auf weniger leistungsstarken Systemen spielbar. Wer bereit ist, auf die höchste Grafikqualität zu verzichten, kann das Abenteuer dennoch in einer beeindruckenden visuellen Pracht erleben. Empfohlene Grafikkarten wie die Nvidia GeForce RTX 2060 Super oder die AMD Radeon RX 5700 XT bieten genügend Leistung, um das Spiel in 1080p bei flüssigen 60 FPS zu genießen. Auch beim Prozessor zeigt sich das Spiel relativ anspruchslos, sodass ein Intel Core i5-8600 oder ein AMD Ryzen 5 3600 für die Steuerung von Kratos‘ gewaltigen Kämpfen ausreicht.

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Der gigantische Platzbedarf von 190 GB bleibt unabhängig von den Grafikeinstellungen bestehen. Selbst Spieler mit bescheideneren Hardwareanforderungen müssen also in eine große SSD investieren, um das Spiel zu installieren. Moderne Technologien wie Nvidia DLSS, AMD FSR oder Intel XeSS bieten allerdings Unterstützung, um die Grafikqualität zu optimieren und die Bilder pro Sekunde zu erhöhen. Diese könnten letztlich den entscheidenden Unterschied ausmachen, um Kratos‘ Abenteuer in seiner ganzen Wucht auf den Bildschirm zu bringen. God of War Ragnarök verspricht somit nicht nur ein episches Spielerlebnis, sondern auch eine technische Herausforderung, die es zu meistern gilt.