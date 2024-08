Nachdem Stray die Herzen zahlreicher Gamer auf PC, PlayStation und Xbox erobert hat, sollen nun auch Switch-Gamer ins Schwärmen geraten. Gestern, am internationalen Katzentag, haben Annapurna Interactive und BlueTwelve Studio das Release-Datum für die Hybrid-Konsole enthüllt.

Stray erzählt die Geschichte einer streunenden Katze, die sich allein und von ihrer Familie getrennt in einer Cyberstadt wiederfindet. In der neonbeleuchteten Umgebung sind die Menschen gänzlich verschwunden und Droiden bevölkern nun die verwinkelten Straßen.

Um zu ihrer Familie zurückzukehren, schließt sich die Katze mit einer kleinen, sprechenden Drohne namens B-12 zusammen. Gemeinsam treten sie das Abenteuer in der kuriosen Stadt an. Dabei erfahren sie mehr über deren Droiden-Bewohner und legen sich mit gefährlichen Kreaturen an. Während sie nach einem Weg aus der Stadt suchen, geraten sie gleichzeitig in die Mysterien der Ortschaft hinein. So finden sich plötzlich mitten in dem Geheimnis der von Menschen verlassenen Gegend wieder.

Stray: Ein Erfolg auf ganzer Linie

Durch Spielmechaniken wie dem Miauen auf Knopfdruck oder dem Umschubsen verschiedener, auf Tischen stehenden Gegenständen, hat sich Stray in die Herzen seiner Fans geschlichen. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass der Titel von BlueTwelve Studio einige Preise eingeheimst hat.

Zu den bedeutendsten Ehrungen gehören der Titel als Bestes Unabhängiges Spiel und Bestes Debüt-Indie-Spiel bei den Game Awards sowie der Titel PlayStation Game of the Year bei den Golden Joystick Awards. Auch bei den BAFTA Awards und den D.I.C.E. Awards war Stray in mehreren Kategorien nominiert und konnte dort seine Innovation und Kreativität unter Beweis stellen.

Mit dem bevorstehenden Release auf der Nintendo Switch wird Stray nun einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht. Die Kombination aus knuffigem Gameplay, der einzigartigen Story und der Möglichkeit, die Welt durch die Augen einer Katze zu erleben, macht den Titel zu einem besonderen Erlebnis für alle Katzenliebhaber. Wer das Spiel bisher noch nicht erlebt hat, sollte die Gelegenheit am 19. November nutzen. Dann können auch Switch-Gamer in die Welt von Stray eintauchen. Mehr zu dem Indie-Game findet ihr in der folgenden Übersicht heraus.