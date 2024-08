Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games feiert einen bedeutenden Meilenstein für sein Survival-Action-RPG Enshrouded. Mehr als drei Millionen Spielende haben sich seit der Veröffentlichung im Januar dieses Jahres in die gefährliche und geheimnisvolle Welt des Spiels gestürzt. Innerhalb von weniger als acht Monaten hat Enshrouded nicht nur beeindruckende Spielerzahlen erreicht, sondern auch mit einer Vielzahl von Updates und Community-Events seine Fangemeinde stetig erweitert.

Seit dem Start in den Early Access hat Enshrouded eine beachtliche Entwicklung durchlaufen. Keen Games hat in dieser Zeit drei große Content-Updates, vier Patches und 16 Hotfixes veröffentlicht, um das Spiel stetig zu verbessern und neue Inhalte für die Community bereitzustellen. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Enshrouded in kürzester Zeit eine treue Spielerschaft aufbauen konnte. Bereits vier Tage nach dem Release erreichte das Spiel eine Million Spielende. Innerhalb eines Monats stieg die Zahl auf zwei Millionen an – eine beeindruckende Leistung für ein Early Access-Spiel.

Weiterhin berichtet Keen Games, dass seit dem Start des Early Access die Community stolze 90 Millionen Stunden im Spiel verbracht hat. In dieser Zeit haben sich die Spielenden intensiven Herausforderungen gestellt, aus denen sie nicht immer siegreich hervorgegangen sind. So erzielte die Community fast 150 Millionen Tode. Gleichzeitig haben nahezu 700.000 Spielende das aktuelle Levelmaximum von 25 erreicht. Diese Zahlen unterstreichen den Erfolg und die Tiefe des Spielerlebnisses in Enshrouded.

Die Zukunft von Enshrouded

Enshrouded befindet sich weiterhin im Early Access, doch die Entwicklung schreitet unaufhaltsam voran. Keen Games plant, die vollständige Version 1.0 im Jahr 2025 für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen zu veröffentlichen. Während das Team an dieser Version arbeitet, legen sie großen Wert auf das Feedback der Community. Die über drei Millionen Flammengeborenen, wie die Spielenden liebevoll genannt werden, sind eingeladen, aktiv an der Weiterentwicklung von Enshrouded mitzuwirken. Durch Diskussionen in sozialen Medien, Steam-Reviews und das Abstimmen über potenzielle Features auf der Feature-Upvote-Plattform können die Fans direkten Einfluss auf die Zukunft des Spiels nehmen.

Derzeit ist Enshrouded im Early Access auf Steam verfügbar und wird von der Community mit „Sehr positiv“ bewertet. Mit dem stetigen Engagement von Keen Games und der Unterstützung einer wachsenden Spielerschaft sieht die Zukunft von Enshrouded äußerst vielversprechend aus. Weitere Infos zu dem erfolgreichen Game findet ihr in der folgenden Übersicht.