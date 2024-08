SEGA hat vorm Wochenende seine Line-Up für die Gamescom 2024 vorgestellt. Dazu gehören zwei Europa-Premieren und eine Weltpremiere. Fans dürfen sich auf zahlreiche spannende Hands-on-Erlebnisse freuen, die in Halle 7 auf sie warten.

Zu den vielen Teilnehmenden der diesjährigen Gamescom gehört auch SEGA. Das japanische Unternehmen ermöglicht es den Besuchern, SONIC X SHADOW GENERATIONS erstmals in Europa selbst auszuprobieren. Dabei können sie zwischen zwei Modi entscheiden. So können sie als Shadow the Hedgehog eine brandneue Story-Kampagne mit bisher unbekannten Fähigkeiten erleben. Alternativ können Fans auch als Sonic the Hedgehog in einem komplett überarbeiteten Remaster des gefeierten Zeitreise-Abenteuers SONIC GENERATIONS durchstarten.

Darüber hinaus bietet der SEGA-Stand zudem die Möglichkeit, Sonic höchstpersönlich zu treffen und sich mit ihm fotografieren zu lassen. Für Fans von Shadow gibt es eine besondere Überraschung: Ein maßgeschneidertes Motorrad im Shadow-Design wird ebenfalls ausgestellt.

Neben Sonic und Shadow hat SEGA noch weitere Highlights im Gepäck. Auf der Gamescom wird auch das neue Fantasy-Rollenspiel Metaphor: ReFantazio aus dem Hause Atlus seine europäische Premiere feiern. Unter der Leitung von Katsura Hashino, dem bekannten Direktor der Persona-Serie, wird dieses Spiel erstmals öffentlich spielbar sein. Besucher haben die Chance, die komplexen Charaktere, vielfältigen Schauplätze und das ausgeklügelte Kampfsystem zu erleben. SEGA hat außerdem eine riesige Seeker-Statue am Stand platziert, die ein besonderes Fotomotiv für die Messebesucher darstellt.

SEGA veröffentlicht neues Musikvideo für Sonic X Shadow Generations

Im Vorfeld der Gamescom hat SEGA auch ein neues Musikvideo für SONIC X SHADOW GENERATIONS veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei auf dem Track „Space Colony ARK: Act 1“. Dieser wurde ursprünglich von Jun Senoue komponiert und ist nun in Zusammenarbeit mit TeddyLoid neu gemixt worden. Das Video zeigt animierte Szenen aus dem Spiel, die einen ersten Blick auf Shadow und das Space Colony ARK-Level bieten. Fans können sich diesen Remix bereits jetzt online anhören.

SONIC X SHADOW GENERATIONS erscheint am 25. Oktober 2024 sowohl digital als auch physisch für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. SEGA bietet Vorbestellern exklusive Boni, darunter einen Legacy-Skin für Sonic und Zugang zu zusätzlichen Inhalten bei der Digital Deluxe Edition. Wer die Physical Day One Edition vorbestellt, erhält zudem ein besonderes Tagebuch von Gerald Robotnik. Dieses bietet einen tiefen Einblick in die Entstehung von Shadow und der ARK-Weltraumstation.

Wer neben SEGA noch an der diesjährigen Gamescom teilnimmt, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen. Weitere News zu dem Publisher gibt es hier.