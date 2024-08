Mitte September findet das Women Create Games Forum in Mailand statt. Organisiert wird dieses Forum von der Event Horizon School sowie von Women in Games Italia. Die Organisationen verfolgen das Ziel, Frauen in der Spieleentwicklung durch Zusammenarbeit, Mentorship und gegenseitige Unterstützung zu fördern. Das Forum wird von prominenten Sponsoren wie Xbox, Predator Gaming (Acer) und Skillsearch unterstützt, die alle für Vielfalt und Gleichberechtigung in der globalen Gaming-Industrie eintreten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Bei dem Women Create Games Forum handelt es sich um mehr als nur eine Reihe von Vorträgen und Workshops. Es bietet eine Plattform, auf der Frauen ihre Erfahrungen teilen, sich gegenseitig unterstützen und wertvolle Netzwerke knüpfen können. Die Veranstaltung zielt darauf ab, die Karrieren von Frauen in der Spielebranche zu fördern und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, um in einer oft von Männern dominierten Industrie erfolgreich zu sein.

Unterstützung von führenden Unternehmen für das Women Create Games Forum

Die Bedeutung des Women Create Games Forum wird durch die Unterstützung namhafter Unternehmen unterstrichen. Acer, insbesondere über seine Marke Predator Gaming, hat sich verpflichtet, die Teilnahme von Frauen in der Spieleentwicklung zu fördern. Wie Arianna Timeto, Marketing Managerin für Acer Italien & Griechenland, betont, will Acer durch das Forum neue Generationen von Frauen inspirieren, eine Karriere als Spieleentwicklerinnen anzustreben.

Diese Unterstützung unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit von Inklusion und Gleichstellung innerhalb der Gaming-Branche.

Das Women Create Games Forum richtet sich an Studierende, Fachleute und alle, die sich für die Beiträge von Frauen in der Gaming-Industrie interessieren. Die Veranstaltung findet am 13. September ab 9 Uhr statt und bietet ein reichhaltiges Programm. Neben verschiedenen Keynotes gibt es interaktive Q&A-Sitzungen und Networking-Möglichkeiten, bei denen sich Interessierte mit führenden Branchen VertreterInnen austauschen können. Weitere Informationen sowie einen Eventablauf könnt ihr der entsprechenden Website entnehmen. Wenn ihr Interesse habt und an dem Event online oder vor Ort teilnehmen möchtet, könnt ihr euch hier anmelden.

Wie problematisch die Gaming-Welt für Frauen sein kann, zeigen wir am Beispiel der Streamerin Gigglypuff.