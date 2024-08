PlayStation hat zu Beginn der Woche mit einem Teaser ein neues Horrorgame angekündigt. Der halbminütige Clip sorgte für großen Wirbel innerhalb der Community. Denn er ließ Assoziationen an einen Titel zu, von dem sich Fans schon lange ein Remaster wünschen.

Am Montagabend um 17:34 Uhr hat PlayStation über seine Social Media-Kanäle einen mysteriösen Clip geteilt. Darin zu sehen ist das innere eines in kalten Licht getauchten Viehstalls. Ein Schwein mit einer klaffenden Bauchwunde tritt hinkend aus dem Bildschirmrand in das Zentrum des Bildes. Es gibt ein gequält grunzendes „They’re coming“(sie kommen) von sich. Dann verdunkelt sich der Screen wieder und eine weiße Schrift verweist darauf, dass der weltweite Game-Reveal während der Opening Night Live der Gamescom am 20. August erfolgen werde.

Wie der Beginn des Videos verrät, beschäftigt sich Tarsier Studios mit der Entwicklung des Spiels. THQ Nordic übernimmt die Rolle des Publishers. PlayStation selbst bezeichnet das Game in der Videobeschreibung als „ein gruseliges, neues Horrorspiel, wie man es noch nie gesehen hat“.

Was kündigt PlayStation da an?

Die unheimliche Ankündigung von PlayStation lässt die Community in eine große Diskussion ausbrechen, die sich schließlich in drei Lager aufteilen lässt.

Das erste vermutet, dass hinter dem der Ankündigung ein weiteres Little Nightmares III stecke. Schließlich hat Tarsier Studios die ersten beiden Teile entwickelt und könnte jetzt auf eigene Faust an einem dritten sitzen, nachdem Bandai Namco nun mit Supermassive Games gemeinsame Sache macht. Allerdings steht bereits seit letztem Jahr fest, dass Tarsier an einer neuen IP sitzt. Das Litte Nightmares-Franchise hat das Studio also hinter sich gelassen.

Im zweiten Lager der Debatten sitzen die beinharten PlayStation-Gamer. Sie hoffen seit Jahren darauf, dass PlayStation endlich ein Remaster von Bloodborne ankündigt. Mit dem mysteriösen Clip ist in dieser Gruppe ein neues Feuer der Hoffnung entbrannt. Denn das Schwein im Video weist eine verblüffende Ähnlichkeit zu einem Gegner in dem Souls-like auf. Allerdings scheint es nur schwer vorstellbar, dass FromSoftware ein Remaster in andere Hände abgibt. So hat sich Studiochef Hidetaka Miyazaki erst zu Beginn des Jahres nicht gänzlich abgeneigt gezeigt eine Neuauflage des Titels zu entwickeln.

So scheint die dritte Option die weitaus logischste. Tarsier Games arbeitet mit THQ Nordic an einer neuen Horror-IP. Diese mag zwar ästhetische Ähnlichkeiten zum Little Nightmares-Franchise und Bloodborne aufweisen. Doch scheint dieser eher dem Einsatz von typischer Horrorästhetik geschuldet.

Uns bleibt also nichts anderes, als die Opening Night Live der diesjährigen Gamescom abzuwarten.