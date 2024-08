Die Welt von Dragon Age: The Veilguard öffnet sich weiter und gewährt einen fesselnden Einblick in die Fähigkeiten der Magier-Klasse. Nvidia nutzte eine neue Präsentation, um die Leistung ihrer GeForce RTX-Grafikkarten zu demonstrieren. Damit überrascht de rGrafikkartenhersteller gleichzeitig die Fans der Rollenspielreihe mit bisher ungesehenem Gameplay.

Zum ersten Mal können Spielerinnen und Spieler die mächtigen Zauber der Magierinnen im vierten Teil der Serie in Aktion erleben. Diese neue Vorschau zeigt, welche Herausforderungen und strategischen Möglichkeiten auf die Spielerinnen warten, wenn Dragon Age: The Veilguard am 31. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series und PC erscheint.

Das Gameplay der Magier-Klasse vereint taktischen Fernkampf mit verheerenden Zaubern, die in der Lage sind, ganze Gegnergruppen zu vernichten. Die Spielerinnen, die sich für diese Klasse entscheiden, müssen jedoch auch die geringe physische Verteidigung der Magierinnen beachten, da diese kaum Rüstung tragen. Umso wichtiger wird der kluge Einsatz der magischen Fähigkeiten, bei dem vor allem das Mana-Management eine zentrale Rolle spielt. Diese neuen Einblicke verdeutlichen, wie strategisch die Kämpfe gestaltet werden können.

Mächtige Magie: Taktische Tiefe und beeindruckende Grafik

Eine der interessantesten Neuerungen im Gameplay der Magier-Klasse von Dragon Age: The Veilguard ist der magische Schutzschild, der die Spielerinnen kurzzeitig vor Angriffen bewahrt. Dieser Schutzschild verbraucht jedoch Mana. Das zwingt die Spielerinnen, ständig abzuwägen. Setze ich mein Mana für mächtige Angriffe ein oder nutze ich es zur Verteidigung? Diese Entscheidung wird oft über Sieg oder Niederlage im Kampf entscheiden. Es verleiht der Magier-Klasse auch eine besondere taktische Tiefe.

Zusätzlich zur strategischen Komponente zeigt das neue Gameplay-Material auch die beeindruckende Vielfalt an Zaubern, die den Spielerinnen zur Verfügung stehen. Von direkten Angriffen bis hin zu großflächigen Kontrollzaubern bietet die Magier-Klasse eine breite Palette an Fähigkeiten, die es ermöglichen, flexibel auf verschiedene Herausforderungen zu reagieren. Die durch Nvidia präsentierte Grafik beeindruckt zudem durch atemberaubende Effekte, die die Zauber noch mächtiger und visuell spektakulär erscheinen lassen. Diese Kombination aus taktischem Tiefgang und visueller Pracht steigert die Vorfreude auf das Spiel erheblich. Am 31. Oktober 2024 haben die Spielerinnen dann endlich die Gelegenheit, in die Rolle der Magier*innen zu schlüpfen.