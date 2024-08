Am Freitag hat BioWare Wort gehalten und das Release-Datum von Dragon Age: The Veilguard enthüllt. Nach jahrelangem Warten und einer Neukonzeption könnt ihr im Oktober in das neue Abenteuer eintauchen.

Wie zu Beginn des Monats angekündigt, versorgte uns BioWare am Wochenende mit neuen Informationen zu Dragon Age: The Veillguard. In dem kommenden RPG schlüpft wir in die Rolle des Protagonisten Rook, den wir frei nach unseren Vorlieben anpassen können. Das fängt bereits bei der Klassenbestimmung an.

So lässt sich aus Rook ein Krieger, ein Magier oder auch Schurke machen. Außerdem wird Rook von einem siebenköpfigen Team begleitet. Gemeinsam bekämpft die Gruppe gegen korrupte Elfengötter, um die Welt Thedas vor ihrem Untergang zu retten.

Gameplay-Features von The Veilguard

Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve und Taash bringen nicht nur einzigartige Kampffähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände mit, die es strategisch klug einzusetzen gilt. Sie besitzen ebenfalls persönliche Geschichten und Motivationen, die Rook im Laufe des Spiels ergründen kann.

Wie EA selbst berichtet, erlebt ihr mit Dragon Age: The Veilguard eine umfangreiche, dynamische Geschichte über Liebe und Verlust. Wie diese erzählt wird, liegt in der Hand der Spielenden. Ihr müsst nämlich im weiteren Spielverlauf komplexe Entscheidungen fällen.

Diese wirken sich nicht nur auf die Beziehungen sondern auch auf das Schicksal aller Mitglieder der Schleierwacht aus. Damit fügt sich der neue Teil der Reihe in die altbekannte Dragon Age-Manier ein, in welcher die Gemeinschaft das Fundament der Reise bildet. Wie sich diese Basis verändert, liegt allerdings in den Händen der Spielenden.

Dragon Age: The Veilguard soll am 31. Oktober für PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Interessierte können das Fantasy-RPG ab sofort in der Standard- und Deluxe-Edition vorbestellen, um das Blutdrachen-Rüstungsset für Rooks Klassen zu erhalten. Zusätzlich zum Vorbestellungsbonus erhalten Vorbestellende der Deluxe-Edition weitere kosmetische Gegenstände für Rook und seine Begleitungen.

Weitere Infos zum Thema findet ihr hier.