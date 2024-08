BioWare hält sich zur Zeit noch bezüglich eines Release-Termins von Dragon Age: The Veilguard bedeckt. Doch im August scheint das Entwicklerstudio sein Schweigen endgültig brechen zu wollen. Außerdem spekuliert ein Insider bereits über ein mögliches Veröffentlichungsdatum.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: EA

In der letzten Woche hatte BioWare erklärt, dass man im Laufe diesen Sommers weitere Details zu Dragon Age: The Veilguard teilen wolle. Im Rahmen eines Blogeintrags zur San Diego Comic-Con wurde das Studio nun konkreter. Bereits im August sollen weitere Details zur Roadmap und dem Release-Datum folgen. Natürlich sollen Fans auch weitere Einblicke ins Spiel erhalten.

Für eine solch große Ankündigung bietet sich natürlich die Opening Night Live der diesjährigen Gamescom an. Diese findet am 20. August um 20 Uhr statt.

Währenddessen beginnt natürlich das Mutmaßen über potenzielle Release-Termine. So ist beispielsweise Branchen-Insider Jeff Grubb der Meinung, dass Dragon Age: The Veilguard im Oktober erscheinen könnte. Ob Grubb mit dieser Vermutung richtig liegt, lässt sich leider nur schwer sagen. Denn während sich einige seiner Mutmaßungen bewahrheiteten, lag er auch mit anderen Vermutungen daneben.

Wer also Gewissheit haben will, sollte die Vermutungen anderer Insider oder die Ankündigung von BioWare selbst abwarten.

Das erwartet euch in The Veilguard

Bei Dragon Age: The Veilguard handelt es sich um ein Singleplayer-RPG, das euch in die Rolle von Rook versetzt. Rook muss die Schleierwacht anführen, um die Welt Theda von den verderbten Göttern zu retten.

Spielende erkunden Thedas, ein lebhaftes Land mit zerklüfteter Wildnis, tückischen Labyrinthen und glitzernden Städten. Die Welt wird von Konflikten und geheimer Magie erschüttert, da zwei korrupte alte Götter nach Jahrhunderten der Dunkelheit wieder auftauchen und die Welt zerstören wollen. Rook muss heldenhafte Taten vollbringen und seine Gefährten führen, um die Verderbnis zu stoppen.

Im Gameplay bietet Dragon Age: The Veilguard eine umfassende Singleplayer-Erfahrung ohne Online-Elemente oder Mikrotransaktionen. Spielende können aus verschiedenen Völkern und Klassen wählen, ihre Charaktere anpassen und ihre eigenen Geschichten in Thedas gestalten. Die Kämpfe sind strategisch gestaltet und basieren auf einem Gefährten-Fähigkeitenrad, um mächtige Kombos und taktische Vorteile zu schaffen.

Weitere Infos zu Dragon Age findet ihr in der folgenden Übersicht.