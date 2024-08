Die Gamescom 2024 bringt spannende Neuigkeiten für alle Fans des Landwirtschafts-Simulators. GIANTS Software hat auf der Messe einige neue Features des Landwirtschafts-Simulator 25 enthüllt, die das Spiel noch realistischer machen sollen. Standbesucher haben die Möglichkeit, diese Neuerungen vom 21. bis 25. August in Halle 6 selbst auszuprobieren.

Eine große Neuerung im Landwirtschafts-Simulator 25 sind die dynamischen Wetter-Events, die das Spielgeschehen deutlich beeinflussen werden. Spieler müssen sich nun auf extreme Wetterbedingungen wie Hagelstürme und sogar Wirbelstürme einstellen. Diese können nicht nur die Ernte gefährden, sondern auch erhebliche Schäden an Feldern und Wäldern anrichten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen virtuelle Landwirte ihre Ressourcen klug managen und Schutzmaßnahmen ergreifen. Es bleibt allerdings den Spielern überlassen, ob sie die Auswirkungen auf ihre Ernte deaktivieren möchten, was einen zusätzlichen strategischen Aspekt ins Spiel bringt.

Niedliche Babytiere im Landwirtschafts-Simulator 25

Frischen Wind im Landwirtschafts-Simulator 25 gibt es nicht nur durch das Wetter-Feature. Auch die Tierwelt wird durch neue Funktionen bereichert. Erstmals können Spielende Ziegen und Wasserbüffel auf ihren Höfen halten. Diese neuen Tierarten bringen nicht nur Vielfalt in die Tierhaltung, sondern produzieren auch spezielle Milchsorten, die in Produktionsketten zu Käse verarbeitet werden können. Ein besonderes Highlight ist der Nachwuchs der Hoftiere, die natürlich auch einen gewissen Niedlichkeitsfaktor mit sich bringen. So können Spielende die Entwicklung der Jungtiere vom unsicheren Anfang bis hin zum ausgewachsenen Nutztier hautnah miterleben.

Der Landwirtschafts-Simulator 25 wird am 12. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Fans des Spiels können bereits jetzt Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern aufgeben. Besonders begehrt dürfte die Day One Edition sein. Diese ist exklusiv auf Amazon erhältlich und enthält den Mähdrescher New Holland CR11 Gold Edition. Für Sammler gibt es zudem eine umfangreiche Collector’s Edition. Diese erscheint allerdings ausschließlich für den PC.

