Lange haben die Fans darauf gewartet, nun ist es endlich soweit: Auf der gamescom 2024 gaben die Entwickler von Grinding Gear Games den Starttermin für den Early Access von „Path of Exile 2“ bekannt. Ab dem 15. November 2024 können Spieler auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series in die düstere Welt von Wraeclast eintauchen und sich in epischen Kämpfen beweisen. Die Erwartungen sind hoch, da viele auf ein herausforderndes Pendant zu „Diablo 4“ gehofft haben. Der auf der Messe vorgestellte Trailer bot bereits erste Einblicke in die bedrückende Atmosphäre, das blutige Gameplay und die gefährlichen Feinde, die den Spielern das Leben schwer machen werden.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Grinding Gear Games strebt danach, „Path of Exile 2“ als würdigen Nachfolger zu etablieren. Im Zentrum steht eine packende Story-Kampagne, die Spieler für 40 bis 50 Stunden in Atem halten soll. Dieses ambitionierte Ziel knüpft an den Erfolg des ersten Teils an, der seit 2013 Millionen von Spielern weltweit fesselte. Die Entwickler haben sich vorgenommen, die Messlatte höher zu legen, indem sie das Kampfsystem umfassend überarbeiten und gleichzeitig mehr Freiheiten bei der Charaktererstellung bieten. Damit soll „Path of Exile 2“ nicht nur die Fans des Vorgängers begeistern, sondern auch das Hack&Slay-Genre auf ein neues Level heben.

Die Herausforderung für Diablo 4: Path of Exile 2 greift an

Die Ankündigung von „Path of Exile 2“ als direkter Herausforderer für „Diablo 4“ könnte den Wettbewerb im Hack&Slay-Genre neu entfachen. Spieler dürfen sich auf zwölf verschiedene Charakterklassen freuen, jede mit einzigartigen Fähigkeiten und Spezialisierungen, die vielfältige Spielstile ermöglichen. Die Entwickler legen großen Wert darauf, tiefgehende Ausrüstungs- und Fertigkeitensysteme zu integrieren, die den Spielern die Freiheit geben, ihre Charaktere nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten und zu perfektionieren. Diese Systeme sollen sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler spannend und herausfordernd sein.

Das Spiel bleibt weiterhin kostenlos spielbar, was bereits beim ersten Teil für viele Spieler attraktiv war. Der Ingame-Shop wird sich, wie zuvor, auf kosmetische Items und optionale Komfort-Features wie zusätzlichen Inventarplatz beschränken. So bleibt das Spiel fair und ausgeglichen, ohne pay-to-win-Elemente, die das Spielerlebnis beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus erwartet die Spieler ein völlig neues Endgame-Erlebnis, das dafür sorgt, dass auch nach dem Abschluss der Kampagne die Spannung erhalten bleibt. Mit all diesen Verbesserungen und Neuerungen hat „Path of Exile 2“ das Potenzial, sich als ernsthafte Konkurrenz für „Diablo 4“ zu etablieren und die Herzen der Hack&Slay-Fans im Sturm zu erobern.