Die Spannung unter den Gamern wächst, denn die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 6 steht kurz bevor. Diese Beta verspricht nicht nur eine Vorschau auf das Spiel, sondern markiert auch ein großes Ereignis im Gaming-Kalender. Spieler können sich in zwei speziellen Beta-Wochenenden in intensive Multiplayer-Schlachten stürzen, um die neuen Features vor allen anderen zu erleben.

Wer das Spiel bereits vorbestellt oder ein passendes Abonnement abgeschlossen hat, genießt ab dem 30. August exklusiven Early-Access-Zugang. Hierbei ist es egal, ob man auf PlayStation, Xbox oder PC spielt, denn erstmals starten alle Plattformen zeitgleich, was für eine klare Struktur und weniger Verwirrung sorgt. Ein weiteres Highlight erwartet die Spieler am 6. September, wenn die Beta für alle Interessierten geöffnet wird, unabhängig von Vorbestellungen oder Abos. Dies bietet eine großartige Gelegenheit, das Spiel kennenzulernen und einen eigenen Eindruck zu gewinnen, bevor es offiziell erscheint.

Technische Vorbereitung: Downloadgrößen und Preload-Optionen

Doch bevor die Action losgeht, müssen einige technische Vorbereitungen getroffen werden. Ein wesentlicher Punkt ist der Download der Beta-Dateien, dessen Größe je nach Plattform und bereits vorhandenen Updates variiert. So fällt der zusätzliche Download für PlayStation 5-Nutzer, die bereits das Midseason-Update für Call of Duty: Modern Warfare 3 installiert haben, mit 34 GB moderat aus. Wer das Grundspiel jedoch noch nicht auf seiner Konsole hat, muss mit bis zu 80 GB rechnen. Auch auf der Xbox und dem PC können die Downloadgrößen erheblich schwanken, was eine rechtzeitige Vorbereitung unerlässlich macht.

Um sicherzustellen, dass alles pünktlich am 30. August bereit ist, bietet Activision einen Preload ab dem 28. August an. Dies ist besonders hilfreich für Spieler mit langsameren Internetverbindungen oder diejenigen, die einfach nichts dem Zufall überlassen wollen. Auch Abonnenten des Game Pass erhalten unter bestimmten Bedingungen Zugang zur Early-Access-Beta, wobei noch nicht alle Details hierzu final geklärt sind. Die Beta verspricht nicht nur neue Karten und Modi, sondern auch innovative Bewegungsmechaniken, die das Spielerlebnis weiter bereichern sollen. Die Gaming-Community blickt gespannt auf diese Wochenenden, die bereits jetzt die Vorfreude ins Unermessliche steigern.