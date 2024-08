Die Gamescom 2024 hat erneut unter Beweis gestellt, warum sie als das bedeutendste Event der Gaming-Branche weltweit gilt. Mit beeindruckenden Rekorden zog das Event in Köln nicht nur tausende Besucher vor Ort an, sondern erreichte auch global eine riesige Reichweite. Etwa 335.000 Gaming-Enthusiasten aus 120 verschiedenen Ländern strömten in die Kölner Messehallen, um die neuesten Spiele, Technologien und Trends hautnah zu erleben. Besonders die Veranstaltungen am Freitag und Samstag waren extrem begehrt und schnell ausverkauft. Auch online erzielte die Gamescom 2024 beachtliche Erfolge: Über 310 Millionen Videoaufrufe bis zum Samstagabend zeigen die immense Bedeutung des Events weltweit.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ein herausragendes Highlight der Messe war die „Opening Night Live“. Mit über 40 Millionen Aufrufen konnte sie ihre Reichweite im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und setzte damit neue Maßstäbe in der Gaming-Welt. Dieses atemberaubende Wachstum verdeutlicht die zunehmende internationale Anziehungskraft der Gamescom, die Menschen aus allen Teilen der Welt zusammenbringt, um ihre gemeinsame Leidenschaft zu feiern. Auch die Zahl der Fachbesucher verzeichnete mit 32.000 Teilnehmern beeindruckende Zuwächse, insbesondere aus Nordamerika und Japan, was die wachsende globale Bedeutung der Messe unterstreicht.

Vielfalt, Vernetzung und kulturelle Highlights der Gamescom 2024

Neben den beeindruckenden Besucherzahlen glänzte die Gamescom 2024 auch durch ihre Vielfalt und internationale Vernetzung. Mit 1.462 Ausstellern aus 64 Ländern und einem Auslandsanteil von 71 Prozent, erwies sich die Messe als echter Schmelztiegel der globalen Gaming-Kultur. Auf einer Ausstellungsfläche von rund 230.000 Quadratmetern präsentierten sich sowohl etablierte als auch aufstrebende Akteure der Branche. Besonders die neuen digitalen Spiele-Sammelkarten im Rahmen des Community-Abenteuers „Gamescom Epix“ zogen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich und verzeichneten bis Samstagabend beeindruckende 2,5 Millionen Seitenaufrufe.

Das „Gamescom City Festival“ in der Kölner Innenstadt trug ebenfalls zur festlichen Atmosphäre bei und lockte rund 80.000 Menschen an. Sie feierten gemeinsam ihre Leidenschaft für Gaming und verwandelten die Stadt in ein lebendiges Zentrum für digitale Kultur. Gerald Böse, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Koelnmesse, sieht den Erfolg der Gamescom 2024 als ein klares Zeichen für die Strahlkraft des Events. Die Gamescom verbinde Menschen weltweit und fungiere gleichzeitig als Motor für Innovationen und Partnerschaften in der Gaming-Branche.

Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbandes, betonte die wachsende Bedeutung der Gamescom auf globaler Ebene. Er sieht das Event als langfristig etablierte Marke im internationalen Wettbewerb und verweist auf die kulturelle, gesellschaftliche und technologische Kraft, die in Spielen steckt. Für ihn ist klar, dass Länder weltweit zu Recht um die besten Bedingungen für die Games-Branche konkurrieren.