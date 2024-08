Der Release von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater liegt zwar noch in einiger Ferne, doch gibt es bereits jetzt erste Eindrücke zum Gameplay. Wie erste Berichte beweisen, scheint das Remake eine originalgetreue Umsetzung von dem im Jahr 2004 erschienenen Adventure zu sein.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Konami

Metal Gear Solid Delta hat bereits in ersten Hands-on-Vorschauen für Begeisterung gesorgt, insbesondere durch seine beeindruckende grafische Überarbeitung mit der Unreal Engine 5. Die Dschungelumgebung, in der Naked Snake seine Mission durchführt, ist dichter und detailreicher als je zuvor. Lichteffekte und Umgebungsdetails schaffen ein immersives Spielerlebnis, das weit über das hinausgeht, was auf der PlayStation 2 möglich war. Ein Rezensent nannte die Grafik sogar „eine der besten, die ich je gesehen habe“.

Während die beeindruckende Grafik von vielen gelobt wird, hat die starke Bindung des Spiels an das Original gemischte Reaktionen ausgelöst. Konami hat sich entschieden, das Kern-Gameplay, die Zwischensequenzen und sogar die Original-Synchronisation beizubehalten. Für einige ist dies eine großartige Nachricht, da es die nostalgische Erfahrung bewahrt. Andere jedoch hätten sich gewünscht, dass das Spiel in bestimmten Aspekten stärker modernisiert wird. Beispielsweise wurden die Ladebildschirme beibehalten, die im Original aufgrund der Hardware-Beschränkungen der PS2 notwendig waren. Diese Entscheidung könnte das Spiel im Vergleich zu moderneren Titeln „veraltet“ erscheinen lassen.

Verbesserte Steuerung & Barrierefreiheit

Trotz der Treue zum Original gibt es in Metal Gear Solid Delta subtile, aber bedeutende Verbesserungen im Gameplay. Die Steuerung wurde modernisiert und orientiert sich an Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Dazu gehören eine intuitivere Waffen- und Gegenstandsverwaltung sowie die Möglichkeit, im Hocken zu gehen, was für ein Stealth-Spiel unerlässlich ist. Diese Änderungen machen das Spiel zugänglicher und reaktionsschneller, besonders für Spieler, die an moderne Actionspiele gewöhnt sind.

Auch die Barrierefreiheit wurde vom Entwicklerteam in den Fokus genommen. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, um es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dazu gehören anpassbare Steuerungen und visuelle Einstellungen, die es den Spielern ermöglichen, das Spiel nach ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Metal Gear Solid Delta: Zwischen Nostalgie & Neuem

Wenn sich ein Studio ein Remake zu einem beliebten Titel veröffentlicht, scheint ein Teil der Fangemeinde mit kaum zu erfüllenden Erwartungen heranzutreten. Viele scheinen sich ein genaue Umsetzung des Originals zu wünschen, ohne genau wie die Vorlage zu sein. Auch Konami findet sich bei der Entwicklung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater genau in dieser Problematik wieder. Die weitestgehend positiven Rezensionen zeigen, dass Konami mit dem Remake zwar ein gewisses Risiko eingeht. Doch scheint sich dieses riskante Vorgehen für viele ausgezahlt zu haben.

Mehr zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater findet ihr in der folgenden Übersicht.