Die Gamescom 2024 hat Köln erneut in das Epizentrum der Gaming-Welt verwandelt. Als größte Messe für interaktive Unterhaltung zieht sie jedes Jahr Hunderttausende von Spielebegeisterten, Entwicklern und Branchenexperten aus der ganzen Welt an und wird mit jedem Jahr spektakulärer. Über

Ganz brav und pünktlich kamen wir um 09:54 Uhr beim Nordeingang an und waren nicht überrascht an der Ansammlung an Gamern, die sich wohl schon vor Stunden dort breitgemacht hat. Danach kam das Gedränge auf die kostbaren Bändchen, damit man auch die Spiele für Erwachsene spielen kann. Hier ein kleiner Gamers.de Pro-Tipp: Man kann sich die Bändchen auch drinnen an diversen Ständen holen, bei denen nie eine Schlange ist.

Nach wellenartigem Einlass waren wir dann gegen 10:30 Uhr wenigstens im Eingangsbereich, allerdings noch nicht in einer der Hallen. Nach erneuter Warterei und ein paar netten Gesprächen kamen wir dann um 10:54 Uhr endlich in der ersten Halle an und wussten gar nicht wo wir starten sollten.

Persönliche Highlights

Wer schon einmal auf der Gamescom war weiß, dass man niemals auch nur davon träumen könnte, alles zu erleben, was diese Convention zu bieten hat – vor allem nicht an einem einzigen Tag. Außerdem können sicher viele zustimmen, dass man sich beim Beschreiten der Gamescom ein wenig fühlt wie die Siedler auf dem Oregon Trail (IRL und dem Game). Der riesige Andrang auf eine leere Fläche, Unmengen an spannenden Orten die es zu entdecken gilt, verrückte Charaktere die man trifft, und nach den lockeren 30K Schritten über 10 Stunden wandern hat man nur die Hälfte gesehen und sich Dysenterie eingefangen. Und dennoch freut man sich auf nächstes Jahr.

Ähnlich verlief es auch bei der diesjährigen Gamescom, weshalb wir uns bei diesem Beitrag auf ein paar persönliche Highlights beschränken, da ohnehin weitere News zur Gamescom unsererseits folgen.

Wie jedes Jahr gab es wieder die big Players der Gamescom, welche sich das natürlich haben anmerken lassen. Es gab dieses Jahr zwar keine gigantischen Reveals (kein GTA 6 ;-;), jedoch waren trotzdem viele spannende Spiele dabei. Auf der nächsten Seite gibts unsere Auflistung: